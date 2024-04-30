東區各界協會嘉許傑出義工　得獎代表：為社區做更多貢獻

香港東區各界協會在周日（28日）主辦年度傑出義工嘉許禮，優秀義工代表吳燕麗在會上分享參與義工服務的體會，指出東區有濃厚的義工氣氛，不少同心同行的義工好友一起參與其中，並在此過程中收穫了個人成長及喜悅。她表示會繼續用義工身份，為社區做出更多貢獻，期望更多東區朋友加入到義工行列，走進社群，關愛社會。



+ 11

傑出義工嘉許禮於北角社區會堂舉行，大會指活動旨在激勵廣大義工繼續發揚「奉獻、友愛、互助、進步」的義工精神，號召更多街坊市民參與義工服務，為建設和諧東區貢獻力量。現場超過300名嘉賓、義工出席，由大會對獲獎義工進行嘉許，以感激他們長期以來對義工服務的全情投入與支持。

協會表示，在本屆政府提出完善地區治理方案後，東區各界積極響應，全力配合政府做好地區民生工作，其中重要一環便是組建堅實的義工團隊，該會將攜手東區全體義工團隊，共建東區、同心同行，配合政府為東區地區治理開創新氣象。

該會常務副會長、香港島各界聯合會筲柴地委會主席劉慶揚談到，義工們肩負着傳播正能量和關愛的使命，是建設美好社區的重要基石。他衷心希望、熱切期待廣大的義工朋友繼續堅守使命，在支持政府施政、排解民生憂難、改善社區面貌上繼續發光發熱。

東區民政事務專員兼東區區議會主席陳尚文表示，期望未來能夠與更多的義工共同建設美好的東區。