國際龍舟賽下周末舉行　尖東6.11至6.17實施特別交通及運輸安排

香港國際龍舟賽本月15日及16日尖東海旁進行，活動共設17項賽事，有超過170支來自12個國家及地區的隊伍參賽，除了中港澳三隊，參賽隊伍還包括新加坡、日本、阿拉伯聯合酋長國、泰國等地。運輸署今日（7日）提醒市民，尖沙咀東將在6月11至17日實施以下特別交通及運輸安排，以配合下周末在近尖沙咀海濱花園舉行的香港國際龍舟邀請賽。



▼2023年6月25日 國際龍舟賽「扮嘢大賽」▼



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暫停使用登岸梯台

尖沙咀二號及五號梯台將於6月11日上午10時至6月17日中午12時暫停使用，尖沙咀一號梯台將於6月13日下午4時至6月17日中午12時暫停使用。

暫停渡輪服務

往來尖沙咀東、西九龍、灣仔及中環的「水上的士」渡輪服務，將於6月13至16日暫停服務。

暫停使用上落客區

部分位於梳士巴利道（西行）永安廣場對面的非專營巴士上落客區，將於6月13日中午12時至6月16日晚上11時暫停使用。

臨時巴士站安排

位於梳士巴利道（西行）永安廣場對面的九巴第5A、8P、92R、260X、268B、269B號線及城巴第796X、A25、H1、NA20號線巴士站，將由6月15至16日臨時向西遷移約30米。

運輸署提醒，有關特別交通及公共運輸安排詳情，市民可瀏覽運輸署網頁（www.td.gov.hk）、「香港出行易」流動應用程式或參閱各相關公共運輸營辦商所發出的乘客通告。