涉無牌經營遭食環署冚檔　銅鑼灣報檔已重開　檔主：唔會就咁屈服

撰文：黃梓霖
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銅鑼灣廣場一期對開一個報檔上周五（7日）被食環署小販管理隊「冚檔」，理由是原持牌人今年3月離世，其後一直無牌經營。不過今日（9日）該報檔已重開，經營者李先生坐在檔內，繼續賣報紙、煙包、水等貨物，他說在管理隊離開後，已馬上重開檔口，並一直持續至今，24小時經營。

李解釋重開檔口是為維生，迫不得已，「我哋唔會就咁屈服，我要繼續我嘅使命，抗衡到底。（食環署）來到咪冚囉，冚完之後我咪再開返。」

檔主李先生：上周五食環署人員離開即重開報檔

銅鑼灣廣場一期對開一個報紙檔，在剛過去的周五（7日）被食環署小販管理隊「冚檔」。經營者李先生事後受訪，稱約兩年前開始為牌照持有人代為經營，持牌人今年3月去世，他已入紙續領牌照望繼續經營。

記者今日再到該報紙檔，發現報紙檔已重開。李先生再度受訪時表示，上周五在小販管理隊離開後已馬上重開檔口，售賣報紙，並一直持續24小時經營至今。

銅鑼灣廣場一期對個報檔上周五被食環署指無牌營業冚檔後，經營者李先生已重開檔口，他稱是為維生，屬迫不得已。（郭梓謙攝）

「食環署來到咪冚囉，冚完之後我咪再開返」

李先生表示，重開檔口是為維生，迫不得已，「我哋唔會就咁屈服，我要繼續我嘅使命，抗衡到底。（食環署）來到咪冚囉，冚完之後我咪再開返。」被問到會否擔心持續無牌經營會加重罰款，他稱這也無可奈何，因為他已申請新牌照，而且食環署並沒有給予他任何臨時牌照。

李先生又指，冚檔導致損失100多萬元，當中煙包佔90多萬元，雜貨損失則未計算。他其後指下星期就會上庭，並希望法官能在判刑時將扣留貨物歸還給他。

李先生表示冚檔導致損失100多萬元，希望法官能在判刑時將扣留貨物歸還給他。(黃梓霖攝)

食環署：報檔無申請臨時牌照　過去三個月屬無牌經營

食環署上周五表示，收到該報檔提出「繼承」牌照申請，署方正在處理，惟期間未接獲該報檔臨時牌照申請，故檔主屬無牌經營。在過去三個月，署方已向該報檔無牌販賣作出共53次警告及48宗檢控，署方上周五下午巡查發現該報檔仍然營業，故拘控一名女子涉嫌無牌販賣及阻街，並檢取有關貨物作為證據。

按現行規定，2010年5月21日前簽發的小販牌照，倘若牌照的持牌人去世而被註銷，持牌人的直系家庭成員、即持牌人的父母、配偶或子女，可在持牌人去世當日起計一年內提出「繼承」牌照的申請。

至於「轉讓」牌照的申請，也要轉讓予直系家庭成員的一名成員，並須提出署方所接受的理由，如健康欠佳或年事已高。換言之，非直系家庭成員無法獲得牌照。而2010年5月21日後簽發的小販牌照則不設繼承或轉讓。

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