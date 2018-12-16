外牆雕塑肖像於上環現身！三層樓高畫作吸途人目光

因雕刻荃灣南豐紗廠外牆雕塑肖像，而令港人曯目的葡萄牙藝術家Alexandre Farto（又名 Vhils），最近被網民發現又有新作品曝光！有網民發帖指，位於上環西街及荷里活道交界，有建築物外牆佈滿刻鑿而成的數幅肖像壁畫，相信是出自Vhils的手筆。

大廈外牆藝術品位於上環西街36號，處於西街與荷里活道交界。根據網民在「西環變幻時」上載的圖片顯示，該棟大廈約有三層樓高，外牆兩面都鑿滿了人像，正門的中間明顯見到一對向上仰望的雙眼；而另外數幅畫像，則要進入後巷內，方才能看見全貌。

於大廈正門外清楚看見畫作全貌。（網民Cindy提供相片）

作品與花店融合

該建築物為舊式唐樓，下層地鋪是一間花店，該店店主表示，花店於今年4月剛開業，而該作品在開業以前就已存在，到目前為止仍不時吸引大批遊人到場拍照留念。根據Google地圖於今年1月拍攝的照片顯示，大廈當時仍未翻新，外圍亦架滿棚架為外牆裝修，估計當時應該正在為藝術品施工。

以槌、鑿作畫聞名

葡萄牙藝術家Alexandre Farto畢業於倫敦聖馬丁藝術學院，以破壞性雕鑿為人熟悉，槌、鑿、電鑽、鹽酸與漂白劑，甚至炸藥，都是他常用來作畫的方式。他曾於2015年時，為今年剛開幕的荃灣南豐紗廠外牆上鑿上一幅戶外畫作，把牆面雕刻成一位女工樣貌，向昔日的紡織業工人致敬。他兩年前曾到中環4號碼頭舉辦個人展覽，而港島的街道亦有不少Vhils留下的作品，若碰到不妨停下來，細心欣賞他的畫作。