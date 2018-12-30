石塘咀半世紀五金舖「堅強」結業　店主：熟客移民回港也來買火酒

石塘咀一間五十多年歷史的五金店近日貼出通告，指店舖因重建收舖，將營業至12月30日（即今天），並大減價散貨。有街坊將結業消息在社交平台發放，並唏噓感嘆指「幾『堅強』都好，還是不敵時代臣(巨)輪」。《香港01》記者特意到堅強五金店了解情況，店主黃先生跟記者表示，對結業不感可惜：「做生意就是如此，決定做或不做，決定了就要堅持。」

「堅強五金」位於德輔道西，四個紅色大字「堅強五金」由右至左高掛在店外，以傳統書寫順序寫成的招牌，隱隱暗示了店舖的歷史。店主黃先生稱，堅強五金的招牌自1965年開業沿用至今，店名「堅強」是由上一代店主與其兒子的名字中，各取其中一字組合而成。約二十年前，黃先生從年邁的老店主手上接下店舖後，一直沿用「堅強」的店名經營至今。

老店的招牌採用右至左的傳統書寫順序，甚具古風。(陳浩然攝)

堅強五金店面狹窄而縱深，販賣的五金部件，從水管鐵枝到油漆工具都有，店舖地面鋪上紙皮石馬賽克，加上木製的假天花，裝潢略帶懷舊。



現任店主黃先生年約五十，婉拒上鏡的他則一頭灰黑短髮，略顯滄桑。總結多年經驗，黃先生認為經營五金店最需要的是溝通及理解能力。「有時侯客人走進店內，並不知道自己所需要買的商品名稱，只能用自己的方式形容。作為店家要有良好的溝通及理解能力，才能幫到客人找出心目中的商品，做到『賓主同歡』客人才會回頭。」他指多年來累積了不少街坊熟客，有人甚至移民後千里迢迢回到「堅強」來，只為買一壺消毒火酒。「國外當然也有火酒，客人遠道而來，是買同聲同氣的人情味。」

五金店主要的顧客對象始終是裝修師傅，黃先生指「同聲同氣」對他們而言亦很重要。例如有許多行內術語，如「支干」是指一款有坑紋的幼身金屬枝；「冬茹批」指的是身長較短的螺絲批，熟識這些術語除了方便裝修師傅外，亦贏得他們的信任及情誼。

他舉例，當師傅們到其他店舖買零件時，由於對方不諳行內術語，只能在收據上填上複雜的英文譯名。有師傅會返回「堅強」，找他幫忙以中文術語補注，方能向公司回報。黃先生指，有相熟的裝修師傅即使遠在屯門進行工程，亦會特地來到石塘咀向他購買物料。

多年累積的人情故事，黃先生講之不盡，但對於要結束這間超過半世紀的老店，卻態度堅決。記者日前到訪堅強五金時，雖然店面貼滿減價清貨的標語，但店內商品仍是擠滿貨架，通道兩側掛滿五金用品。店主稱，經營多年，店內存貨早已「回本」，目前正以買滿二百元八折的清貨價促銷，若到結業日仍賣不去，最壞情況下貨物全部丟掉。黃先生坦言，自己未來不會再經營五金舖，無必要留下貨物，甚至婉拒了街坊提供地方替他散去貨尾的建議。

堅決要結業，但黃先生笑言對未來並無計劃：「之後可能去做看更，又可能無飯開，不過做生意就是如此，決定做或不做，決定了就要堅持。」黃先生表示，早於今年5月已察覺到業主有意轉讓舖位，直到10月業主親自登門拜訪，通知他的舖位已轉售予新業主，請黃先生與新業主聯絡續約事宜。堅強五金的租期於今年底屆滿，適逢月前店內有員工離職、市道不景氣，黃先生最後決定不跟新業主續租，結束營業。據傳媒早前報道，今年五月有財團以四千萬至四千二百萬收購德輔道西，連同堅強五金及附近另外兩間舖位，亦以過億元收購樓上六個住宅單位，未確定收購是否跟重建有關。