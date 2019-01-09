【塞爆沙田】排頭村坐擁17萬龕位　寶福山再擬增萬八龕位　　

每年春秋二祭，沙田寶福山的上山路段，總會人山人海，附近路面必定塞爆。寶福山雖然現時尚有未入灰的龕位，卻打算申請增加18,000個新的龕位，令住在鄰近的居民擔心增加龕位後，春秋二祭時的沙田交通將會「癱瘓」。區議員透露，有關申請多次遭居民反對，但撤回之後，不久又更改資料再遞交，擔心修修補補之後「總會有一次偷雞成功」，最後會通過提案。

現時寶福山上有 93,433個骨灰龕位，已經入灰超過56,300個，而排頭村一帶包括沙田寶福山共有12間私人骨灰龕㻛，現時總數超過170,000 個龕位，故每逢春秋二祭，上山路段總是塞滿車海。沙田區議會文件透露，近月寶福山申請加建18,000個骨灰龕位，遭居民反對後，有關申請不斷撤回，修訂資料後又重新遞交。

排頭村一帶包括沙田寶福山共有過170,000個龕位，寶福山擬再增18,000個龕位。（廖俊升攝）

沙田區議員容溟舟表示，寶福山的停車場的車位不多，只夠職員和旅遊巴停泊，在春秋二祭之時，訪客通常會用政府合署的停車場，但有關位置會停泊了一些政府員工車輛，而新城市中央廣場也有停車場供月租商戶，再數下去便要到市中心和瀝源，停車場車位難求，駕駛人士看見停車場泊滿便掉頭離開，令道路塞死；人流亦然，現時春秋二祭已經要動用排頭街球場作人流管制。

容溟舟表示，如果寶福山再增加龕位，情況將會惡化，更預視將來會「塞死成條排頭街」。他續指，現時沙田有一些非法經營的龕場，進行售賣和出租龕位，彷如「陰宅格仔舖」，政府一直容忍它們存在，令春秋二然時的人流更難控制。容溟舟認為，未來政府應該找更合適的地方作骨灰龕場，並先作出交通評估和環境評估，不要再像沙田寶福山一樣，令情況難以控制。

沙田區議員容溟舟表示，假如寶福山再增龕位，春秋二祭將會「塞死排頭街」。（廖俊升攝）

另一位沙田區議員黃宇翰向《香港01》表示，反對加骨灰龕位的主要原因是區內交通不勝負荷，現時寶福山尚有37,000骨灰龕位尚未入灰，但春秋二祭時骨灰龕場已人車爭路，而不少市民駕車前來拜祭先人，上山路段相當擠塞，警方要實施人流管制，若然再增加18,000個骨灰龕位，情況不能想像。

黃宇翰指，龕位的需求雖然存在，但宏觀來看，現時沙田區是全港最多龕位的地區，故沒有理由再於沙田增設龕位，「要加都唔喺沙田區啦！」他又指，寶福山已多次向城規會申請增加龕位，屢次遭居民強烈反對，然而每次聽完反對理據之後，他們就會更改資料，然後再次申請，他認為過程相當擾民，又擔心總會有一次讓他們「偷雞」成功。

黃宇翰又稱，沙田區內現有12間私營骨灰龕場，他認為政府應先安頓區內情況，以及處理現行的骨灰龕位申請，再決定是否增加骨灰龕位，「舊嘅都未清，無理由又整新嘅」。

沙田區議員黃宇翰認為在處理現時的龕位申請之前，不宜再增龕位。（廖俊升攝）

規劃署表示，任何人可向城規會提出規劃許可申請，就同一位置的相同規劃申請而言，現行城規條例並沒有條文限制申請人提交申請的次數，而城規會須按照一貫程序獨立處理每一宗申請。假若申請地點涉及先前申請，相關資料會包含在有關最新申請的城規會文件內，以供城規會委員作全面的審閱；而申請人可於有關申請被提交城規會考慮前，提交進一步資料，以作補充。

規劃署指沒有條文限制申請人提交申請的次數，故此寶福山的增加龕位申請，不斷撤回後再遞交的做法也是沒有問題。（廖俊升攝）

警務處則表示，過往春秋二祭前後運輸署會實行封路措施，以便警方疏導人潮及控制車輛流量。2018年，清明節期間合共需要實行封路措施13日，而重陽節期間則合共需要實行封路措施6日。警方又指，現時人潮及交通管理仍可在控制範圍內，當一旦增加18,000個龕位，再加上未入灰龕位相繼入灰後，前往人士相應增加，無可避免地將影響到有關路段交通，與及因車輛堵塞而相繼地增加沙田鄉事會路近源禾路位置、沙田正街和大埔道的交通流量。