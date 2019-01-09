成千上萬遊客假日到訪大尾督　居民求增班次：成個鐘都上唔到巴士

秋冬之際，許多港人會到大尾督燒烤，令大尾督變得分外熱鬧。不過有居民投訴，連接大尾督和大埔市區的巴士班次太疏，甚至試過在大尾督總站等候1小時也無法上車，連企位也爆滿，難為了中途站的居民。當區區議員曾向九巴反映問題，但僅獲覆「密切關注情況」，如今情況未見改善，故向區議會要求加密班次。

大尾督深受港人熱愛，經常到該處燒烤和踩單車，然而連接大尾督和大埔市區的75K和275R巴士在假日要等15至20分鐘一班車，巴士站常常大排長龍，接載大批遊客，巴士班次變得供不應求，令當區居民大感不便。大埔船灣區議員劉志成形容在秋冬期間，有「成千上萬」遊客到訪大尾督，而小巴常被遊客佔據，巴士更要等4班車才有兩、三個空位，令居民苦不堪言，故此他向區議會建議，加密假日的巴士班次至每10分鐘一班。

劉志成指，連接大尾篤與大埔墟市中心的巴士要等4班車才有兩、三個空位。（黃文軒攝）

劉志成也公開了居民的信件，反映他們的訴求。有大尾督居民表示，假日愈來愈多人坐75K巴士，繁忙期間，巴士在大尾督開出時，大多已經滿座，故不會停站，甚至會「飛站」；「我們中途站的，小巴、巴士，甚至的士也沒有，造成很多不便，我試過等1小時也沒有車可以上，巴士連企位也滿」；也有人指，當區人口爆破及交通配套不足，小巴無法在早上及晚間消化人龍，候車時間超過15分鐘。

居民表示，在假日時，來往大尾督及大埔墟火車站的巴士及小巴經常爆滿，供不應求。（區議會文件）

有居民曾候車1小時也無法上車（區議會文件）

有居民投訴指，當區人口爆破及交通配套不足，小巴無法在早上及晚間消化人龍，候車時間超過15分鐘。（區議會文件）

大埔區船灣區議員劉志成向《香港01》表示，如今連接大尾督與大埔墟的巴士供應短缺，在非繁忙時間的班次很疏，大概10至20分鐘一班，對船灣的村民來說要等很久，通常也有逾10人在巴士站等車，很多時候也等得不耐煩；周末的問題更加嚴重，大量遊客來到大尾督燒烤和踩單車，尤其是早上或下午時，在大尾督總站上車的乘客已坐了全車近7成座位，但路線非常迂迴，中途站候車的人士根本不能上車，「剩底座位都唔夠比居民」。

劉志成指，周末有大量遊客來到大尾督燒烤和踩單車，令連接大尾篤與市區的交通供不應求。（黃文軒攝）

除了巴士之外，在大尾篤出大埔墟的公共交通工具還有小巴，不過劉志成表示小巴更加難搭，只須2至3個站便全車滿座，居民唯有寄望乘搭較多座位的巴士。

居民投訴，來往大埔墟火車站至大尾督的小巴經常爆滿，供不應求。(資料圖片／張浩維攝)

然而經過多番爭取，九巴每每都只給予冷漠回覆，「通常都係回應話『認為班次足夠，會密切關注情況』」劉志成表示已向區議會呈交居民的信件，反映真實情況。劉又指出，九巴曾經透露若遊客過多便會加車，但實際情況並不見改善。

劉志成曾與九巴反映，有居民希望不單是增加出大埔墟的班次，更想新增前往其他地區的巴士路線，例如是九龍塘和沙田。

《香港01》現正向九巴查詢加班次事宜。