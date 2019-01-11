【長者綜援收緊】下月即六十歲　老漢長期病難工作： 想安樂死

特首林鄭月娥日前公開表示，調高長者綜援的申請年齡至65歲「基本上冇人受影響」，並聲稱有經濟需要的60至64歲人士仍可申請成人綜援。然而，長者綜援比成人綜援多$1,030，這千多元於基層街坊而言如同「救命索」，有助解決生活開支。 現時有14.4萬人申領長者綜援，當中60歲至64歲人數多達2.5萬，下月28日滿60歲的周英偉，是新政策下的「受害者」，將不合年齡資格領取長者綜援。「依家物價咁貴，每個月多$1,000 可以幫補生活，對於我嚟講已經好多。」周說。

長者綜援於下月收緊，合資格申請者的年齡由60歲上調至65歲，但處於夾心階層的長者又有誰可幫忙呢? (資料圖片)

下月28日是周英偉60歲生日，同時是單身人士宿舍曦華樓約滿的日子。他原本打算離開宿舍後，申領金額較高的長者綜援，加上有院舍津貼及其他援助金額，欲申請入住私營安老院舍。然而，自日前政府宣佈調高長者綜援的申請年齡由60歲至65歲後，周英偉的計劃落空。面對住屋、醫療及生活問題，周英偉於傾談中多次嘆氣：「唉，唉，對社會已經失去信心，我寧願早啲安樂死。」

林鄭曾說：「我都60歲，日日做10多個鐘。」然而，香港聖公會麥理浩夫人中心團體及社區工作部主管吳堃廉觀察到，基層長者以往從事的工種大多以勞動為主，如建築、搬運等，大多到60歲左右就身患各種慢性疾病。

周英偉年輕時曾犯事坐監，20多年的牢獄生活過去，期望放監後能重過新生活；怎料當幾年地盤散工後，就患上了糖尿病及哮喘，早前更驗出有腎石。他說，爬上兩步樓梯就會喘氣，不能再做任何勞動工作。

不少基層長者只能從事搬運或地盤散工等工作。(資料圖片)

在料理家務及退休／年老的類別下，50至64歲(不包括外籍家庭僱工 ) 沒有從事經濟活動人士的總數約為 54.9萬人。資料來源: 《立法會人力事務委員會 中年及年長人士就業文件》

「一千蚊對我來說已經算多。」

患病前，周英偉每月的收入不穩定，一直有申請成人綜援（＄2,455）幫補生活開支，但糖尿病教他容易疲累、氣喘，加上每天要打兩次胰島素針控制血糖，難以再做任何工作，只能單靠綜援過活。縱然現時宿舍租金有津貼援助，而醫生的診金亦因綜援而轄免收費，但電費、醫療用品如藥棉、針頭等均需要自費，每月的開支大約 $4000。

即使申領了成人綜援，津貼仍然不夠過活，周英偉坦言經常要問朋友借錢度日。與成人綜援相比，長者綜援的金額有$3,485，差距達$1,030。這一千元在「百億基建」中如同沙粒，但於周英偉眼中則猶如「救命索」。「現在日日都不夠用，生活指數那麼高，一枝洗頭水、牙刷都係錢，每月我只能揾人幫忙，呢一千蚊起碼能夠（令生活）無咁難過。」

基督教關懷無家者協會助理外展主任毛卓賢稱，長者綜援的金額較高，再加上院舍津貼或其他援助，或可申請較便宜的私人院舍。(資料圖片)

夾心中的夾心： 患病不當傷殘 入安老院太年輕

按社署資料顯示，60歲以下而健康欠佳或殘疾的成人，經由公立醫院或診所醫生證明後，可申領殘疾人士綜援（$4,215），然而據了解，殘疾人士綜援的申領條件更高，周英偉亦不打算要求醫生發證明：「排個幾鐘，但見就兩分鐘，醫生講完都無時間俾你講，我唔想多事，所以就無講了，算了。」

距離生日約有40天，但同時40天後宿舍住宿期屆滿，周英偉原本計劃申領長者綜援後，有助他申請私人安老院舍。基督教關懷無家者協會助理外展主任毛卓賢稱，現時甚少私人安老院舍接收申領成人綜援的人士，源於津貼金額少，令院舍難以持續營運。「長者綜授嘅金額較多，加上照顧費等各種津貼，能夠支付院舍的開支。」

當周英偉跌出社會保護網後，露宿街頭會否是他最終的選擇? (資料圖片)

周英偉查詢過收費較便宜的院舍，每月金額約$6,500至$7,500；但新措施下，他將失去較高金額的長者綜援外，連將來的「居所」也快要落空。至於公營老人院舍的輪候時間以六年起跳，他也不抱任何希望。「有姑娘說80多歲都仲等緊，你現在60歲都未到，跟他們比太後生了。」

自長者綜援的申請門檻提高後，如同把周英偉的住宿計劃趕入了死胡同。跟他有密切聯繫的外展主任毛卓賢坦言，他們只能提供物資支援，如棉被、食物，但如何解決周英偉急切的住屋問題呢？毛卓賢無奈地說：「束手無策。佢在社區情況只會愈來愈差。」

四十天過後，周英偉的生活將會怎樣呢？他頓了一頓，然後嘆口氣說道：「我諗唔到，可能瞓街算，但最想係安樂死。」