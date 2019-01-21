留尼泊爾探訪當地孤兒院、狗場　港空姐：工作以外可分享是福氣

從事空姐多年的Connie，其工作日常與大眾想像的無異：不時坐飛機出國、利用閒餘時間在當地購物，直至一次飛往尼泊爾，並在同僚機長介紹下，她認識了加德滿都一所孤兒院，「有好多同業，覺得經常飛同一個國家太多會好悶，休息時間都淨係留喺酒店度睇電視。」於是她念頭一閃，萌生起服務當地的念頭。 「如果可以喺旅程入面，幫到其他人，係一份福氣。」Connie鼓勵同業在飛往不同地方之餘，亦可嘗試了解當地社會狀況，甚至服務當地社群。

過去，Connie在港曾擔任動物義工，直至去年父親因病入院，因要經常出入醫院照顧父親，令義務工作無法繼續，但未有令Connie的義工之火熄滅，有一次，她因工作關係飛往尼泊爾加德滿都，同機機長帶她到當地的孤兒院探訪，她發現可以利用在外地逗留的時間做義工，於是自去年一月起，每當她有機會飛到尼泊爾，也會探訪當地的狗場及孤兒院。

加德滿都孤兒院有「孤兒院經濟」

Connie引述當地領隊指出，不少尼泊爾父母因家貧而棄養孩子，而由於首都加德滿都的經濟較好，小朋友較有機會得到良好教育，故父母多會把孩子帶到首都棄養，結果令加德滿都的孤兒數量日漸上升。

但聯合國兒童基金會過去曾提示旅客，在旅遊時要留意「孤兒院義工旅遊主義」（Orphanage voluntourism），即有當地人口販賣集團向農民訛稱，可以協助將其子女送往首都加德滿都的學校，提高升學機會，但其實人口販子只把孩子帶到孤兒院，然後從中賺取旅客捐款。問Connie會否擔心「好心做壞事」？她說在選擇服務機構時，會先進行資料搜集，了解哪些真正需要幫助的機構，才提供服務或捐款。

為兒童買被送暖

Connie憶述，曾試過在加德滿都，因天氣突然轉寒，孤兒院內一名小女孩拉着她進入房間，說：「我好冷。」她不明所以，後來看到他們床單上薄薄的被單，才明白小女孩意思，於是她到當地店舖，買來幾張厚實的棉被，幫助他們渡過寒冬。

早前，Connie再飛往加德滿都，發現孤兒院內唯一一台DVD機壞掉，一眾兒童亦失去院內僅有的娛樂。Connie返港後，成功在網上徵集DVD機及DVD碟，再計劃帶往加德滿都，「小朋友好睇鍾意睇電影學英文，佢哋知道知識可助脫貧，所以好積極學英文。」