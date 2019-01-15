【無公德】環保斗、大量竹棚隨地放　香港仔大廈出入口都被「封」

香港仔舊大街馬路旁，經常有人放置竹棚等建築材料，對道路交通造成阻礙。前日有關位置再被堆滿竹棚及環保斗，阻礙鄰近大廈的門口出入。地區人士相信，有關建築材料是附近地盤工程所用，他擔心情況會影響救護車進出，故要求政府加強規管。

建築材料阻街之事經常發生，而前日香港仔再有類似情況，甚至阻礙到大廈出入，令街坊甚為不滿。現場為香港仔舊大街72號，1月11日晚，有人發現有大量建築材料被置於馬路邊，當中包括竹棚及環保斗。而由於該路相當狹窄，故佔用了部份行人路，不單阻礙了途人，更令大廈出入口受到阻礙，街坊非常不便。當區的社區主任黃銳熺跟《香港01》表示，至翌日收到食環署的電話，指該批建築材料於翌日清晨被清走。

香港仔舊大街路邊擺放了大量建築材料，妨礙道路暢通。（黃銳熺提供圖片）

黃銳熺指，當區經常出現過夜擺放建築材料的情況，有不少街坊更向他投訴，希望要求有關部門清走該等建築材料。

建築材料堆積路旁，不單影響觀感，更有機會構成危險。黃銳熺表示，該處出現建築材料堆積，有可能影響大廈居民走火警，而且該路狹窄，建築材料阻礙了大型車輛出入，或導致救護車較難進入此處，妨礙救援工作。

黃銳熺說，一般情況下，警方會聯絡建築材料的擁有人盡快清理，然而當晚卻無法找出該些竹棚的擁有人。而現場的環保斗是附近地盤工程承辦商所擁有，故已立即通知有關人士移走，惟環保斗被一堆竹棚阻塞，無法移離該處，當晚最終也沒有處理。

建築材料擺放過夜，到1月12日早上才被清走。（黃銳熺提供圖片）

黃銳熺表示，往後會要求環保署加強對路邊擺放建築材料的規管，期望檢討罰則，以免再出現阻塞道路的情況。他又呼籲工程及家居承辦商，工程完結後即日清理建築材料，避免堆積阻街。

《香港01》現正向環保署等部門查詢有關事宜。