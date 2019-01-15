Freecycle地攤被當舊物收集站　棄置一堆物資　環團：十分遺憾！

近日有組織舉辦「Freecycle」資源循用地攤，呼籲市民放下自己不用的物資，讓其他人領取；若無人領取，則取回自己的物資，以免造成浪費。不過，有些物資無人領取，但物主卻一去不返，令現場堆積大量舊物，地攤慘被當成舊物收集站。主辦團體對此感到相當遺憾，直言已不斷解釋，街坊仍當地攤是舊物捐贈站。

民間環保團體「上水－不是垃圾站」最近於北區辦Freecycle地攤，呼籲市民放下自己不需要的物資，讓其他人領取；若物品無人領取，物主則須自行取回。行動提倡舊物再用，原意為善用資源、物盡其用，向市民和政府展示，改革垃圾站的藍圖、二手物品循用的可行性。然而，有人誤將地攤當成舊物捐贈站，放下大量物資，結果無人領取，物主卻沒有取回，一去無回頭，於現場遺下一大堆舊物。對此，主辦單位感到十分遺憾，呼籲讓物者自律，取回物品。

有人放下不要的物品後，一去不返，沒有取回物品，故造成大量棄物。（「上水-不是垃圾站」提供圖片）

「上水－不是垃圾站」負責人之一Amy向《香港01》表示，Freecycle的理念是物盡其用，將沒有壞、而自己不需要的物資讓給他人，而非動輒丟棄。因此她們設置地攤，作為物資交換的集中點，也方便一眾打算讓出物品的街坊，「因為好多街坊都發覺，獨自free嘢（讓出物品）太花時間，而家中的物品又太多，所以想有一個集中點，可以一次過free嘢。」

「上水-不是垃圾站」擺地攤，提出將沒有壞、而自己不需要的物資讓給他人，而非動輒丟棄，若無人領取，則自己物資，自己領回。（「上水-不是垃圾站」提供圖片）

可是，有街坊似乎不理解「Freecycle」的理念，誤以為是舊品捐贈，放下物品便走掉，沒有取回自己的物品，結果堆積了大量物資。Amy說，已經多次提醒街坊，每日下午四時半要清場，物主須認領自己物件，「已經不斷解釋又解釋，我哋『不站』唔接捐贈，鼓勵街坊自己物件自己free」她續指，擺地攤要彼此互相信任和尊重，而一直以來都運作順利，建立多時的Freecycle街坊圈子都很尊重他們，但仍難免有不認識環保的街坊，以為「不是垃圾站」正在收物資或接受捐贈。

Amy表示，雖然已不斷向街坊解釋，又寫下了規則，但仍有不認識環保的街坊，以為「不是垃圾站」正在收物資或接受捐贈，放下物品便走了。（「上水-不是垃圾站」提供圖片）

團體另一位負責人阿然則認為，地攤是比較簡單、方便和親民方法，又好易拉近人與人之間的距離。他表示，不想好像坊間快閃一樣，街坊放下就走，亦希望街坊明白，自己有責任對物件負責到底，「開檔free嘢要負責任處理自己嘅物資」。他們表示，日後會再研究改善模式，增強讓物者對自己物件的責任感。

阿然透露，這次地攤的反應頗為熱烈，而Freecycle與回收分類同步進行，而參與Freecycle的街坊比回收更多，「會有人特登同我講，下次如果有某樣物件嘅話，希望留比佢，因為物價太貴買唔起。」雖然反應不錯，但他仍認為這個只是開始，大眾對於善用昔物的概念，仍然需要時間建立。