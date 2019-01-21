誤入歧途險留案底　浪子回頭成全港首位印裔社工

「細個嗰陣，社工成日同我講：『跌低就爬返起身』，當時我心諗：你都傻嘅，你根本唔知我面對緊咩環境。」Jeffery Andrews（Jeff）笑言，直至他因打架及偷竊被警方拘捕，朋友四散，只得社工伸出援手，助他重回正軌。迷途知返，他亦踏上社工之路，幫助難民在香港重建生活。 攝影：高仲明

皮膚黝黑，操一口流利廣東話，現年33歲的Jeff是基督教勵行會的註冊社工，亦是本港首位印裔註冊社工。日間，他是為來自南亞、非洲等難民服務的社工；晚上，他是協助少數族裔的義工。日做夜忙，Jeff直言「好辛苦、好攰」，可是他從沒氣餒，「在我年輕的時候，社工沒有放棄我，現在我為甚麼要放棄其他人？」

基督教勵行會註冊社工Jeffery Andrews。

原來，中五會考時，Jeff只得兩分，面對前路茫茫，他選擇加入黑社會，跟隨「大佬」作奸犯科。直至一次打架偷竊被警察拘捕，但不敢告訴家人，只能致電向朋友求救，卻被一一拒絶，徬徨無助之際，他想起一位多年沒聯絡的社工，融樂會前幹事王惠芬（Fermi）。他鼓起勇氣向Fermi求救，沒想到Fermi二話不說就到警署為他保釋，其後更幫他找律師，並四出收集求情信。「我永遠不會忘記法官在判刑時說的一句話：『Jeff，我現在給你一次機會，如果你一年內再犯事，就要坐牢並留下案底。』」這一記當頭棒喝拍醒了Jeff，並成為他人生的轉捩點。

社工路不易行

迷途知返，Jeff決定要當一名社工，然而少數族裔人士的社工之路可謂「行行重行行」。「由於很多少數族裔人士不會看，也不會寫中文，大學的社工課程根本不會予以考慮。」在Fermi的幫助下，Jeff幾經艱辛才成功報讀明愛專上學院副學士社工課程。然而就讀期間，他一度沒錢交學費，是媽媽將家中的首飾拿去典當，Jeff才能繼續學業。

社工王惠芬的幫助令Jeff痛改前非。

可惜，媽媽未能見證兒子成龍，在Jeff畢業前一年，便因病逝世，Jeff憶述媽媽臨終前的囑咐：「繼續做你想做的，幫助有需要的人士。」最終Jeff以29歲之齡，成為「高齡」註冊社工，專門幫助難民在香港建立一個「家」。

成功開戶口而痛哭

說起他幫助過的難民，Jeff如數家珍似地一一道來，「早幾日，我幫一個年逾40歲的難民開設銀行戶口，花了約兩小時才成功，當時那位難民開心到哭了出來，我有點驚訝他竟為一個銀行戶口而哭，他卻說：『你不知道這對我的意義，這是一個身份象徵！』」Jeff感嘆，難民在香港猶如過街老鼠，受盡歧視，「我相信，如果昨天我不在場，銀行職員一定會想辦法把他趕走。」

Jeff致力為少數族裔爭取權益，國泰為其頒發「國泰領航者」紀念獎座。

難民之難，難於上青天，「九年社工生涯中，最令我痛心的是難民去世後，政府不會提供任何經濟上的援助協助難民處理遺體。」他已接觸過3、4個案例，是難民去世後沒錢安葬，他只能在社交媒體上籌款。

「香港人經常說：『難民搶資源』，實情並非如此，他們也想回饋社會，但香港有沒有給予他們機會？」Jeff認為香港人對少數族裔人抱有太深成見，希望終有一日，香港人可以接納這群膚色黝黑的人士的存在。