【吾係香港人】生於斯長於斯　港產印裔社工：我鄉下係香港！

以下為問卷調查： 1. 乘搭巴士時，看到一南亞裔人士旁邊有一個座位，你會否坐下去？ 會 不會 在社會的角落，有一群被「香港人」遺忘的「香港人」——在香港土生土長的少數族裔人士。他們有比「香港人」更黝黑的皮膚，更深邃的五官，說着「香港人」聽不懂的語言，寫不同的文字。 以上種種「不同」，成為他們與香港人之間的隔閡，「搭巴士嗰陣，肯定冇人肯同我坐！」印裔註冊社工Jeffery Andrews（Jeff）斬釘截鐵地說。儘管如此，他仍衷心地覺得自己是一個「香港人」。 攝影：高仲明

自認香港人 此心安處是吾鄉

「早幾日喺Facebook上見到有個巴士司機喺愉景灣畀一個大媽打，睇到我想喊，有冇搞錯？點解香港人會變成咁？」皮膚黝黑、五官深邃，操流利廣東話夾雜英語的Jeff憤慨地說。如此悲憤，皆因「此心安處是吾鄉」，而他的心所安之處正是香港。

雖與「香港人」擁不同膚色、操不同語言，Jeff仍自稱「香港人」。

「我曾經感到好迷茫，究竟我係印度人定香港人？」Jeff說，直至2014年雨傘運動，他才強烈地意識到：「我係香港人，香港係我嘅城市，唔係其他人嘅城市！」為了守護他心目中的香港，他決定帶同另外五十多名南亞裔人士走上街頭，「第一日去好驚，唔知其他人點諗我哋，會唔會同我哋講：『返屋企啦！』但估唔到，我哋到金鐘地鐵站時，現場嘅人拍曬手，仲有人拍我哋膊頭，話：『香港人！』」說時，Jeff微微上揚的嘴角掩蓋不了內心的激動。

然而，更多時候，香港人給予他們的只是歧視的目光。「如果我同一位白人朋友一齊，我會叫佢截的士，因為我截嘅話的士司機唔會理我。」除了膚色，語言也成為他們與香港人之間的隔閡，「如果我唔出聲，冇人知道我識講中文，但香港人一聽到我講中文，就會話：『原來你識講中文，早講吖嘛！』」

膚色不同，令少數族裔受盡港人歧視。

召集少數族裔 為香港出一分力

身在吾鄉，卻被視為異鄉人，Jeff選擇以實際行動改變香港人的看法。「山竹之後，好多香港人去咗返工，冇人清理街道垃圾，香港需要我哋！」於是他召集超過20名少數族裔人士到土瓜灣公園收拾樹枝，「啱啱開始嗰陣，公園辦公室嘅人叫我哋唔好去，但我哋清理一日之後，佢哋就日日打電話嚟問『幾時再嚟啊？』」

他印象最深刻的，就是有位婆婆看到他們在執垃圾時，驚疑地問：「你哋咩事啊？」，剛巧當時有一位身材魁梧的非洲難民，在沒有機器的幫助下，徒手扛起一支像人一樣粗的樹榦。回過頭來，婆婆已經消失了，原來她去麵包店買了幾個麵包及維他奶，她把一袋的食物塞到他們手中，感激地說：「你哋拎去食啦！」Jeff笑言：「嗰次係嗰位非洲難民第一次飲維他奶。」

國泰頒發「國泰領航者」紀念獎盃給Jeff，褒揚他一直致力協助少數族裔人士融入香港。

此外，每年的農曆新年，Jeff都會籌辦「新年計劃」，到深水埗派早餐給露宿者，「新年係香港人惟一會休息嘅時候，個個都同家人共享天倫之樂，但露宿者就冇人關心，我哋就為佢哋送上溫暖。」但是，他直言有時露宿者看到他們派食物，也會疑惑地問：「發生咩事？」

一點一滴為香港人送上溫暖，得到的卻是香港人一字一句的指責，「阿差」、「假難民」、「搶資源」……他的家人會抱有一點阿Q精神說：「好過我哋鄉下喇！」但Jeff不認同，「我鄉下係香港，點解要同印度比較？」