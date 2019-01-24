【駕駛者留意】上水現神秘路牌　「雙紅圈」係點解？

各地的交通標誌，雖然各有不同的圖案，但意思上大致是大同小異。在香港，公路上車速限制的路牌，設計多是以紅圈內寫上的數字來顯示。但早前有網民發現，北區雞嶺迴旋處附近，出現一個神秘的雙紅圈路牌，除了引起不少猜測，也被批評是亂設交通標誌誤導市民，到底神秘路牌從何而來？

根據運輸署的交通標誌系統，道路上的圓形標誌表示命令，而紅色邊則是禁制標誌。(運輸署網頁截圖)

根據運輸署的交通標誌系統，道路上的圓形標誌表示命令，而紅色邊則是禁制標誌，表示禁止駕駛人進行某種行動。一般車速限制的標誌只有單一紅圈圈着黑色數字。如果是雙紅圈，又是甚麼指示？有Facebook專頁早前表示，在上水掃管埔路迴旋處往大埔方向發現雙紅圈路牌，指該處曾因應工程而更改車速限制，質疑是否有工程人員疏忽所致。事件引來網民討論，當中有人戲稱紅圈變雙可能代表車速限制也會寬限雙倍；也有網民指，即使該路牌出錯，但道路前面另有3個相同路牌可以提供足夠指示。

北區雞嶺迴旋處附近出現一個神秘的雙紅圈路牌，引起不少猜測。(Facebook專頁影片截圖)

就此事件，土木工程拓展署發言人指，為配合於粉嶺公路的道路工程，由今年1月5日至8月31日期間，粉嶺公路南行車路由掃管埔路迴旋處以南約160米至百和路交界（近牽晴間）以北約750米的路段，車速限制由以往每小時100公里改為每小時70公里的臨時車速限制。該署早前指示承建商在有關地點更換相關車速限制交通標誌，惟其後在巡查時發現承建商在掛上臨時車速限制交通標誌時未有拆除舊標誌，承建商已於1月16日上午作出修正。發言人續指，已責成承建商須依照相關規定進行道路工程，並會加強監督承建商的工作。