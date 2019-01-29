【係愛呀】車主與狗狗父子裝坐開篷電單車　暢遊吐露港網民勁Like

春天來臨，微風吹過特別舒服，加上農曆新年假期思緒特別濃厚，真的很想遊個車河兜兜風。當大家在幻想之際，有網民就拍得狗狗坐開篷電單車游車河的情景，把相片上載到網上大埔群組，還留言說：「這位主子好幸福，有位愛心主人帶牠一齊去吹風。」網民見相後紛紛留言大讚很有愛。

狗主為狗狗帶上擋風眼罩，如真電單車手般，十分可愛。（受訪者提供相片）

拍攝其相片的網民Kalas Chan與《香港01》分享當時情景，指狗主有為狗狗扣上安全帶，而且狗狗坐得很穩定，狀甚安全，他還說：「當時我剛剛好吃完飯回家途中見到，他們停車等候綠燈，狗主還不時摸著狗狗的頭，我覺得很有愛，所以即時用手機拍下照片。」他認為好主人值得表揚。

相中電單車左邊，狗狗坐著的獨立單輪座位是電單車專用的Sidecar（跨斗），狗主還替狗狗穿上有帽外套和帶上擋風眼罩，網民大讚襯得像父子裝般酷爆。還有不少網民紛紛留言說曾在大埔區遇上他們，說狗狗很幸福，這家人一定很有愛。

非牟利獸醫診所（NPV）主席麥志豪指，任何動物都喜歡望街，都會好奇，無論貓或狗，是正常行為，他表示：「從圖中所示的電單車應該速度有限，我覺得帶狗狗去兜風問題不大的，在外國經常有人放狗狗在農夫車後面，讓牠們感受大自然是很普遍的事，但最緊要車速不能快，但在香港空氣污濁的市區中兜風就不太建議，或可選擇帶狗狗到郊外遊車河較好。」他認為載狗狗時的車速應保持每小時40至50公里，及扣好安全帶確保安全便可。