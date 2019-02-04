手製結他　紙皮停車場　環保爸爸製作「廢物」玩具：阿仔變工程師

甫進入麥偉林的家門，客廳雜物不多，簡潔明亮，完全不像擁有兩個小孩的家庭。牆上掛著一家四口的家庭照，但最教人好奇的是照片下方的「廢物」玩具——手製小結他、廁紙筒十字劍球、樹枝敲擊樂器等，儼如小型陳列室。 三年前，麥偉林跟太太Sindy開始跟小孩自製玩具，能省下金錢之餘，換來的是與兒子更多的溝通時間。 攝影：鄧天傲

麥偉林曾任職玩具設計師，現時則從事產品設計、媒體製作等工作。

30多歲的麥偉林頭髮啡中帶金，身穿棗紅色衛衣配牛仔褲。當我們甫進門，他就先拿出一把用鐵罐改裝的木結他，然後插上擴音器，彈奏一曲。「我覺得這把結他真的很有個人風格。」他笑著說，神色像個小孩。

玩具的「使命」

麥偉林曾任職十多年玩具設計師，主要設計嬰兒玩具，如學行車、電子琴等。大型連鎖玩具店的玩具動輒也要數百至千多元，一件玩具的誕生並不只是「好不好玩」，背後包含著龐大的產業鏈。「玩具賣這個價錢，的確有它的價值，因為有不同人去畫圖、做安全測試、手版設計、開模、物流等等，整件事情的成本很大。」麥偉林解釋說。

單是一部電子琴已背負著「回本」及「盈利」的使命，以亮麗可愛的包裝吸引眼球，刺激銷量，孩子的樂趣及創意看似不是重點。「一件玩具的靈魂應該是跟同孩子如何溝通，假設（玩具）好靚，你買果刻覺得好靚，跟住就擺喺度，這樣就似擺設多過玩具。」麥偉林說。

他舉例說，現在不少玩具跟電影有關，所以只能在電影角色上有所變化，「來來去去都是角色１、２、３，是有所局限。」此外，市場上還有不少跟學習語言、數學的玩具，以提升學習能力吸引家長購買。「小朋友好醒，這些玩具有聲音、會發光，頭一兩次都會玩，但幾次之後只會當它是普通玩具，玩厭就算了。」

紙皮停車場是麥偉林第一件製作的環保玩具。(照片由受訪者提供)

紙皮停車場的誕生

麥偉林笑說，自己以往也會買玩具給兒子，「帶兒子行大型連鎖玩具店真是很多陷阱。」然而，三年前看著兒子放滿一地的玩具車，麥偉林突然想到自製一座停車場，用作收納玩具車外，更可以成為另一樣玩具。「當時剛巧家裡有個鞋盒，就弄了一個兩層高，有滑梯、通道的停車場。」

由畫草圖到動手製作，加上太太後期的美術加工，整座停車場只是花了短短數小時，但過程中教麥偉林滿足不已。「兒子當時只得三歲，不能幫甚麼忙。但當他有這座停車場後，自己會將火車組合砌在外圍，將它愈變愈大——你會看到他的創意，這是讓我最驚喜的。」

自此，麥偉林開始用不同的廢料製作玩具，如紙皮、廁紙筒、紅酒箱木板或木塞、舊玩具的零件等，製作出手製木結他、廁紙筒十字劍球、樹枝敲擊樂器、牛頓擺球等多種不同的玩具。「現在同小朋友出去，全家人都會留意有甚麼可以執，或者那件物件可用來做甚麼。」麥偉林拿起靠在牆上的「樹枝」左右揮動起來，「這是我們去郊遊時，太太看到樹枝的形狀好美，便撿回來加上魚絲及汽水蓋，就成了一個樂器。」

由玩家變成工程師

與擔任玩具設計師相比，麥偉林以往的案子是來自市場部或上司的要求，但如今他的「客戶」是兩個兒子，他說現在更多機會觀察兒子的興趣。半年前，他們一家在台灣看見一座彈珠機，但價錢昂貴而且難以帶回來香港，「我從未見過兩個兒子雙眼發光，但無奈都要跟它說再見。」

麥偉林回港後就開始收集木板、釘子，砌好木板框架，扭上了一行釘子後就擱在一旁。「但我發現，有天大仔拿起了螺絲批繼續上釘子，我就跟他一同完成整座彈珠機，而這個用橡筋製作的發射器是由他發明的。」麥偉林揚起聲調，語帶自豪地說。

過往三年間，兩個兒子看著爸爸剪剪貼貼，左砌右疊，不知不覺間啟發了他們的創意。麥偉林說：「我的大仔由一個玩家，現在變成了一個工程師。」

麥偉林的大兒子今年6歲，對於製作玩具及編寫程式甚有興趣。

玩玩具學解難

大兒子子濤今年6歲，剛升讀小一。我們正等待麥偉林介紹他的設計時，子濤則拿著一個小盒子，主動前來說：「這是我做的。」透明盒子裡，放有由飲管砌成的迷宮，中央有個小洞。子濤把磁石放進去，示範如何避開陷阱穿過迷宮——這的玩具的玩法簡單，外形亦不甚美觀，但足顯出小孩的創意及行動力。「看到他自己動手做，這是我一個很大的鼓舞去繼續做。因為重點不是玩具，而是在製作的過程中，讓小朋友有機會面對失敗，並且學識解決困難。」

現時，麥偉林於社交平台開設專頁，不時分享環保玩具的教學短片，希望更多家長一齊跟小孩動手。然而，麥偉林跟太太均是設計師，其他家長是否難以仿傚呢﹖「有家長話好難，說末做到；但我想講， 兩兄弟加個爸爸，可將廢物變成不同的可塑性，我得，你哋都得。」