【交通擠塞】灣仔違規駕駛問題致擠塞　區議員倡加強錄影執法

灣仔區交通擠塞問題日益嚴重，有灣仔區區議員指，伊榮街、高士威道、禮頓道及銅鑼灣道交界位置時常擠塞，同時有駕駛者作出違反交通規例的舉動，影響交通，令有關路段塞上加塞，要求運輸署及警方增設交通燈號偵察器，並加強錄影執法行動，以改善問題。

有份動議的灣仔區區議員李文龍指，有關路段在早晚繁忙時間都會出現擠塞，上月更曾出現交通癱瘓的情況：「前方的車一塞，車龍就會倒流。」塞車的原因除了是車輛數量多外，更是有大量車輛違泊，佔用了行車線。他表示，禮頓道和銅鑼灣道交界及伊榮街一帶的車輛違泊問題，令兩處加起上來共四條的行車線，只剩兩條可供車輛行駛，而禮頓道、銅鑼灣道附近不止學校門外多違泊，該處稍前位置的醫院門前亦長期有車輛停留，佔據行車道。

禮頓道和銅鑼灣道一帶的違泊問題，警方指相信是與附近學校門外校車和家長接載學童的車輛有關。(李文龍提供)

違泊車輛佔據行車道，令附近交通容易出現擠塞。(李文龍提供)

警務署的書面回覆指，禮頓道和銅鑼灣道的違泊問題，相信是與附近學校門外校車和家長接載學童的車輛有關，警方在2018年11、12月期間，在該處一帶共發出120張定額罰款告票。另外，警方指停泊在伊榮街一段的車輛多為貨車、旅遊巴士及私家車，大部分車輛均有司機在場，故往往於警方掃蕩違泊車輛時會立即駛離。

「違泊是其中一個原因，另一個問題是大量車輛在黃格停留。」李文龍指，不少駕駛者都不自律，為爭先出車而違規停留在黃格上：「黃格已起不了作用，車輛全都『Jam死』。」警方在回覆中指，禮頓道往九龍及軒尼詩道西行方向車多繁忙，令每次交通燈轉換時未能完全消化進入禮頓道及伊榮街的汽車，導致高士威道西行行車緩慢。

灣仔區區議員李文龍認為，在有關路段加強錄影執法行動，可產生阻嚇作用。(李文龍提供)

「錄影執法會有副作用，起碼駕駛者知道有機會被拍下違規情況，然後收到告票，他們會嘗試避免這情況發生。」李文龍說。警方指有關路口進行錄影執法行動的可行性尚需研究，而增設交通燈號偵察器亦需運輸署研究，但承諾會加強巡邏、執法，而灣仔警區會派適當人手在主要路口執行交通管制及疏導交通。