【本土字】延續消失的招牌字體　「李漢港楷」變身匙扣文件夾　

說到「李漢港楷」，你可能未必知道是甚麼，但看到其字體，卻一定不會感到陌生。皆因香港街頭上，手寫字體「李漢港楷」的蹤影，可在不少白底紅字的招牌上找到。而陪伴不少港人成長的「李漢港楷」字體，卻隨着電腦字興起而逐漸消失，但經過「招牌佬」和「寫字佬」的努力，數年前，一名招牌製作人開始一項字體復修計劃，近年亦推出不同創意產品吸引年青人，將這款具本土情懷的字體延續下去。

匙扣、文件夾等產品，現時在錦田紅磚屋內的店舖有售。(「李伯伯街頭書法復修計劃」圖片)

「你看港街」(你看香港街頭)的時候，有沒有注意頭上的招牌字體？在80年代，一位名為李漢的「寫字佬」與一位名為李威的「招牌佬」，多年來合作無間，由李漢供寫字體予李威製造扣牌，其後李漢退休時，擔心再沒有人幫李威寫字，因此80多歲的他，一口氣寫了5,000多個字體，送給李威。

雖然李漢用心良苦，無奈後來踏入電腦字年代，手寫字亦逐漸被取代。而李威的兒子李健明，不忍手寫字就此消失，於是開始了「李伯伯街頭書法復修計劃」，將李漢留下來的一大疊手寫字的原稿，轉成電腦字體。

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除了將手寫字「數碼化」，他亦將字體轉化成產品，製作成匙扣、文件夾、利市封等產品，並配合近年的懷舊熱潮。其中包括一些如「黑人問號」、「淡定有錢剩」等的字句，也有「唔好死」匙扣。而透明的「門常開」文件夾，可以將不同文字放入黑色的「門」字內，既懷舊又可發揮創意。李健明近日在Facebook專頁上宣布，有關產品會於錦田紅磚屋內的「一屋雜貨」售賣，並希望長遠可令更多人認識「李漢港楷」。