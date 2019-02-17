【喜閱一生】教育局製名人好書推介短片　港隊代表最like呢一本　

教育局推出《喜閱一生（名人好書推介）》閱讀推廣短片，最後一段短片於日前上載到教育局教育電視網站。上一篇文介紹了楊何蓓茵、沈祖堯、羅乃萱及曾鈺成推介的好書，這條最新短片再有另外四位名人，幼兒教育工作者岑麗娟、家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊、香港代表隊跳高運動員楊文蔚，以及舞台劇編劇莊梅岩所推介的好書。

1. 岑麗娟 《不一樣的故事》（作者：阿濃）

岑麗娟認為，人看書越多會越成長，說話內容亦會越豐富，語言運用可以更文雅，她推介《不一樣的故事》，讓讀者在閱讀平凡的故事中，找出不平凡的地方。

幼兒教育工作者岑麗娟推介阿濃的《不一樣的故事》。（教育局教育電視截圖）

她特別提到書中其中一篇〈旅行家的眼睛〉，故事說一位旅行家在完成一次長期旅行後回到家中，看到年邁的媽媽如常為他做飯，他很詫異，原來媽媽的雙眼已接近看不到，但依然記得廚房的工具及醬料等每件物品的位置。他本來打算再出國，但媽媽拿出一件親手編織的羊毛背心送給他，一想到媽媽在雙眼接近看不到的情況下，依然為他編織一件羊毛背心，他便下定決心對媽媽說：「我以後不打算再離開香港。」

岑麗娟最喜歡書中〈旅行家的眼睛〉一篇。（教育局教育電視截圖）

2. 湯修齊 《教授札記》（作者：林漢明）

這本散文集集合了林漢明教授在教學、科研及校園生活中體驗到的科學精神、學生心態及家長的態度。林教授在書中說：「科學研究是一個無休止登山探索的旅程，登上高峰，才發現有更高的山峰和更壯麗起伏的山巒，必需學懂享受過程中每一刻的成功和失敗，才能成為一個快樂的科研工作者，所有成功都是來自努力不懈的精神。」

家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊推介林漢明的《教授札記》。（教育局教育電視截圖）

湯修齊指他和兒子都喜歡科學，與兒子一起閱讀科學書籍，不但能增長知識，更能增進親子關係，形容書本是他和兒子溝通的橋樑。

湯修齊認為書本是他和兒子的溝通橋樑。（教育局教育電視截圖）

3. 楊文蔚 《吶喊》（作者：魯迅）

楊文蔚認為多看書，會多點思考人生，令她明白不要只在田徑場上一味衝。她很喜歡魯迅在〈吶喊自序〉中的一句名言：「假如有一間鐵屋子，裡面有很多熟睡的人，你會不會喚醒其他熟睡的人？」這句說話令她思考：可以影響其他人的話，我會不會可以改變一個社會？

香港代表隊跳高運動員楊文蔚推介魯迅的《吶喊》。（教育局教育電視截圖）

而〈狂人日記〉中有一句「吃人的社會」，寫「狂人」的哥哥是一個吃人的人，故事中描述了狂人、正常人及不正常的人。這令楊文蔚反思，大多數人認為正確的東西是否代表正常？少數人的思想或思維與大多數人不同，並不代表他們是錯。

楊文蔚喜歡〈吶喊自序〉中一句名言：「假如有一間鐵屋子，裡面有很多熟睡的人，你會不會喚醒其他熟睡的人？」（教育局教育電視截圖）

4. 莊梅岩 《佐賀的超級阿嬤》（作者：島田洋七）

書中記載了很多作者和外婆之間的婆孫感情，亦描述了很多貧窮生活中物質的可貴，而人又如何在這個環境之中生存。莊梅岩分享書中一段令她為之感動的情節，故事描述老師知道作者家中比較貧窮，於是經常假裝肚痛，把自己較為豐盛的飯盒跟他那個只有薑和梅的飯盒交換。莊梅岩認為，那位老師在幫助作者的同時，能顧及他的感受，這種貼心很偉大，因為真正的體貼是別人察覺不到的。

舞台劇編劇 莊梅岩推介島田洋七的《佐賀的超級阿嬤》。（教育局教育電視截圖）

她認為這本書對「貧窮」有相當仔細、具體的描寫。在現今社會上，仍有廣泛的貧窮階層，但對小朋友而言，他們只能透過報紙或者老師告訴他們去理解，但他們不會明白貧窮的人在掙扎甚麼，而這本書卻能形容得很仔細。

《佐賀的超級阿嬤》記載了很多作者和外婆之間的婆孫感情，亦描述了很多貧窮生活中物質的可貴，而人又如何在這個環境之中生存。（教育局教育電視截圖）

《喜閱一生（名人好書推介）》系列有八齣短片，已全部上載教育局教育電視網站。