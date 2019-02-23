休憩公園翻新3年殘又舊　座椅蓋頂甩色街坊侷住「曬太陽」

有街坊指油尖旺一個休憩公園翻新不足四年，已變得又殘又舊，本來啡色的座椅蓋頂，甩色至透明，失去遮擋陽光的功能，令街坊們坐下休息都要 「曬太陽」。當區區議員表示，已向康文署反映問題，而署方亦突然積極，翻新了公園部分設施，令人質疑平日或疏於管理。

寧波街/上海街的休憩花園在15年曾進行翻新工程，然而事隔不足4年，設施已變得又殘又舊，柱身油漆剝落、植被枯萎和棋盤甩色等情況。最嚴重的是休憩座上，原是啡色的膠片蓋頂開始甩色，失去了遮蔭功能，街坊休息時要曬太陽，有遮等於無遮。

原本茶色的蓋頂，慢慢甩色，難以遮擋陽光。（楊鎮漢提供）

油尖旺區議員楊鎮漢向《香港01》表示，公園規模雖然不大，只有大約20張椅子，但閒日也會坐滿人，有很多街坊會在此聚腳閒聊。

公園人流多，經常坐滿人。而公園部分植被於半年前枯萎，至最近1月才重新補種。（楊鎮漢提供）

楊鎮漢續指，公園設施有較多人使用，出現磨蝕也十分正常。他向區議會提出的文件中透露，公園的植被枯萎了半年才處理，而公園的設施也是社區需要，故應盡快維修和定期進行保養。

楊表示，兩星期前他向區議會提交文件後，署方突然提高工作效率，僅僅一個星期，便派人為柱身重新髹油，「一入文件就做嘢，真係幾快。」他又指，康文署人員已到場視察，署方也承諾會盡快跟進其他設施的維修和保養。

棋盤甩色，但格局仍然清晰。楊鎮漢認為是正常現象，不過使用者眾，故希望署方勤於保養。（楊鎮漢提供）

康文署回覆《香港01》查詢時指，署方的員工每天均會巡視場地，如發現設施損壞，會即時通知政府工程部門跟進和維修。然而，維修時間或會因應設施的損壞程度及採購程序而有所不同，署方表示會與政府工程部門緊密聯繫和跟進，務求盡早修妥設施以供市民使用。寧波街/上海街休憩花園最近一次維修設施的日期是去年8月，署方會密切留意設施的使用情況，並適時安排維修保養工作。