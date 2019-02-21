【薄扶林法式秘境】百年傳教士靜休地　演藝開放伯大尼古蹟校園

香港演藝學院將於下月3日（周日）舉行35周年開放日。屆時公眾可免費參觀演藝灣仔本部及薄扶林伯大尼古蹟校園，欣賞近過百項學生表演及講座。其中，由香港法定古蹟「伯大尼修院」改建而成的伯大尼古蹟校園是一大亮點。當年，伯大尼修院曾讓數千名異國傳教士靜養，其後輾轉成為演藝學院的電影電視學院校舍，更曾成為香港電影《星願》的取景地。市民下月將可免費一睹這藏於港島山上的法式秘境。

伯大尼修院擁有144年歷史，其法式典雅建築曾成為香港電影《星願》取景地。（香港政府圖片）

擁144年歷史 曾為患病傳教士靜養地

伯大尼修院擁有144年歷史。翻查古跡辦報告，伯大尼修院由法國天主教會「巴黎外方傳教會」（The Missions Etrangeres de Paris）於1875年建成，為傳教會在遠東地區第一所療養院。伯大尼修院主要作用是讓患病或過勞的異國傳教士休養，故花崗石門楣上，以拉丁文經文刻上《若望福音》的一句：「Domine, ecce quemamas infirmatur. Jn III.」（主啊！請看你所鍾愛的人病了！）

而伯大尼修院毗鄰的「納匝肋修院」 （今為香港大學宿舍「大學堂」）則為傳教士靜修之地。兩者分別照顧法國傳教士的身心健康，以便其康復後，轉往中國、日本、泰國、越南等地東亞國家傳教。至1974年修院關閉時，修院曾接待約6,000名來自世界各地的傳教士。當中大部分傳教士在康復後，回到各自的教區工作，但亦有約101名患病傳教士在此悄然離世，葬於伯大尼修院內的墓地。

伯大尼修院內的小教堂（Chapel）為香港唯一新哥德式（Neo-Gothic）教堂，吸引不少新人借用場地結婚。（香港演藝學院網頁圖片）

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中共建國後被禁傳教 曾成神職人員避難所

伯大尼修院除了提供清幽臨海療養服務外，亦曾成為神職人員的避難所。50年代，中國大陸和亞洲其他國家因政權更替，而禁止天主教神職人員傳道，伯大尼修院遂成為他們被逐後的臨時避難所。據古跡辦資料，1951年間伯大尼修院接待了70名傳教士，其中63人來自中國。

隨東亞局勢轉變及教會發展，伯大尼修院逐漸淡出東亞地區的傳道中心角色。1974年修院關閉，翌年售予置地集團，原先埋於修院的教士遺體則被遷往柴灣天主教墳場。其後，政府取得伯大尼業權，1978年至1997年再曾租予香港大學出版社。至2002年，港府決定斥資修復伯大尼修院，並將毗連的舊牛奶公司牛棚租予香港演藝學院，成為第二校舍。

伯大尼修院位於薄扶林道，白色歐陸建築背靠太平山，環境清幽。（香港演藝學院網頁圖片）

香港唯一新哥德式教堂 失八名門徒雕像

伯大尼修院建築風格亦甚具特色。修院設計布局對稱，四面均有外廊。而修院小教堂拱形圓頂由細長哥德式支柱支撐，更是香港唯一以新哥德式風格（Neo-Gothic）建成的教堂。

不過，當年這座小教堂亦有一段插曲。小教堂內原有十九塊彩繪玻璃窗及十二門徒雕像，據傳隨教會撤離時悉數搬走，下落不明。最終，修復小組花三年時間憑資料及舊照片，僅尋回九塊彩繪玻璃窗及四座門徒雕像（聖馬太、聖多馬、聖保羅及聖彼得）。伯大尼修院於2006年完成復修，曾榮獲聯合國教科文組織亞太區文物古蹟保護奬的榮譽獎。

目前，小教堂成為不少新人結婚勝地及電影拍攝地，而市民平日亦需預約購票入內參觀。而演藝開放日當日，市民則可免費到演藝學院伯大尼古蹟校園，更可在典雅莊嚴的古蹟內欣賞演藝學生表演，包括無伴奏合唱、爵士舞及踢躂舞等表演。

香港演藝學院開放日詳情

日期：2019年3月3日

時間：上午10時至下午5時

地點：灣仔告士打道1號香港演藝學院 / 薄扶林道139號伯大尼修院

費用：免費

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