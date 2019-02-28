【打卡勝地】招牌不是僭建物　港產建築師回收舊招牌再重生

霓虹燈街招是本港獨特的街景，惟九年前開始，政府因應「小型工程監管制度」陸續把大型招牌拆下，一代繁榮的見證者自此慢慢消失。本地建築師馮達煒（Ken）及麥憬淮（Kevin）卻逆其道而行，把人們決意掉棄的招牌，遂個抬回辦公室、自己家中，今年更把它們放進室內作展，並為招牌加上冷光管，供人們進場欣賞，賦予招牌第二生命。

見證拆當鋪招牌 二人合力抬回辦公室

馮達煒（Ken）與麥憬淮（Kevin）在同一所建築公司擔任建築師，約三年前的一次午飯時間，他們一同走上在中環的辦公室附近，忽然抬頭，發現在建築物外牆搭上了棚架，他們好奇走上前詢問，得知地面一間當鋪的霓虹招牌須拆卸，他倆二話不說，立馬決定要回收招牌，「我們看到那個招牌，也沒有想過為何要收回來，只是單純地想，這麼重要的文物，為什麼要掉棄？」結果兩人把一塊「押」字的大型招牌，合力抬上15分鐘返回辦公室。

Ken及Kelvin每當看見街上建築物外牆搭建棚架，就會主動上前詢問招牌去向，並向店主解釋招牌的價值，鼓勵商戶保留招牌重用，或者翻新變成店內擺設。（受訪者提供）

自2010年起，屋宇署全面實施「小型工程監管制度」，任何招牌未經屋宇署批准及同意，或根據規定而豎設，均定義為僭建物，政府定期設定清拆目標，向有關商戶發出清拆令，要求拆除不符安全規定或有潛在危險的招牌。

建築師：招牌不一定會墮樓傷人

經此一役，Ken及Kelvin漸漸意識到香港的招牌，正在面臨一場清拆危機。後來他們索性成立藝術團體「街招」，透過舉辦不同活動及與招牌設計師對談，又在網上成立社交媒體專頁，讓人知道招牌不止是「廣告」般簡單。Ken說：「很多時大眾對招牌的印象都是負面的，想起招牌就會想到招牌墮樓傷人，但招牌不一定是危險、違規的僭建物，也不一定是垃圾，其實招牌都可以是文化遺產。」

每當Ken及Kelvin看見街上建築物外牆搭建棚架，就會主動上前詢問招牌去向，並向店主解釋招牌的價值，鼓勵商戶保留招牌重用，或者翻新變成店內擺設，傳承招牌的歷史文化意義；但若商戶決意掉棄招牌，他們就會召來客貨車，將它們運到辦公室或家中。結果在一年間，他們收集到五至六塊招牌，並於今次展覽中展出，向公眾呈現街道招牌的不同面貌，「展覽原意是想輕鬆地談建築議題，讓人知道原來舊招牌可以這麼漂亮。」

自2010年起，屋宇署全面實施「小型工程監管制度」，任何招牌未經屋宇署批准及同意，或根據規定而豎設，均定義為僭建物。（黃凍俊攝／資料圖片）

「香港的招牌有別於世界各地的招牌，它十分獨特，並不是由上而下，不是說發展商要擺幾個招牌出來賣廣告，而是由個別商戶，將招牌擺放出街道上，形成特別城市景觀。」 Ken

本地建築師馮達煒（Ken）及麥憬淮（Kevin）逆其道而行，把人們決意掉棄的招牌，遂個抬回辦公室、自己家中。（陳嘉元攝／資料圖片）

招牌＝僭建物？ 其實是人性化設計

他們兩人同為建築師，建築師是負責設計建築物平面圖的專業人士，而被視為僭建物的招牌，本應與建築師無關，甚至有衝突，但在訪問中，他們都不約而同提到，建築師須考慮人性化的設計，招牌就是其中一種。Ken認為，招牌亦是一種由下而上的文化，「香港的招牌有別於世界各地的招牌，它十分獨特，並不是由上而下，不是說發展商要擺幾個招牌出來賣廣告，而是由個別商戶，將招牌擺放出街道上，形成特別城市景觀。」

展覽除了展出當鋪的招牌，還包括夜總會、桑拿及地庫不同店鋪，驟眼看來，霓虹燈招牌文化其實與香港的夜生活息息相關。「有好多商舖招牌不一定用霓虹燈，因為有些行業未必需要有燈，例如深水埗區的五金行很早就關門，招牌用膠片就足夠，而使用霓虹燈的商舖，可能與其需在晚上營業有關，例如夜總會。」Kevin道。

「以前街上好多霓虹燈招牌，是年長一輩對街道的回憶，而年輕一代可能沒有太深刻印象，要找路大概會用Google Map，走在街上也不會看招牌。」Kevin說，是次展覽中，他們將收集來的招牌密密麻麻的掛在一個約100呎的空間，故意營造出昔時香港街道的感覺，「香港的街道密集程度局限了建築設計，市民對街道的記憶亦模糊，他們未必記得建築物的模樣，反而可能記得招牌、舖面設計。」五光十色的「僭建物」成了地標，比建築物本身更加閃閃發光，Kevin續說：「建築師不一定着重我們能設計的建築物，亦要看有什麼是城市內標誌性的元素。」