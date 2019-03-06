【世界級工程】西九行車隧道蓋頂穿窿雨水狂灌　網民：戲曲水舞間

你有沒有想過，乘車期間可以欣賞噴泉？位於西九戲曲中心旁，近柯士甸站一條行人隧道口，今日上午隧道頂穿破。正巧今日下起大雨，雨水如潮般灌入隧道，有人拍下此奇景，於網上發布。片段一流出，網民反應相當熱烈，形容此為「戲曲水舞間」，更嘲諷政府的建築為「世界級工程」。

今日有網民在Facebook群組「香港突發事故報料區」發布一條影片，片段中為西九戲曲中心旁，近柯士甸站隧道位置。根據片主描述，當時為早上11時20分，正值下大雨，隧道蓋頂有穿透的情況，雨水更從穿透的蓋頂，如瀑布般狂灌進隧道中的行人隧道位置。

有網民拍攝到，大雨時，隧道天花嚴重漏水。（香港突發事故報料區截圖）

片段發布之後，一眾網民反應非常熱烈，不足半日便有逾百留言。有網民批評政府的工程存在漏洞，直言此為「豆腐渣工程」，亦有網民嘲諷此為「水舞間」。

大批網民留言，批評政府工程。（網上截圖）

該條隧道橫跨柯士甸道與廣東道，出口為柯士甸站通往戲曲中心位置。傍晚時間，《香港01》記者去到該條行人隧道，發現隧道燈火全滅，漆黑一片，一名在場派傳單的職員向記者透露，下午開始燈火已經熄滅，而當時正正下大雨。

記者去到現場，見行人隧道燈火全滅。（林振華攝）

記者去到片段中漏水的位置，該處為隧道斜路，即行人隧道位，雖然雨勢已停，但該處仍然是片地沾濕，天花不銹鋼板仍然有水珠，亦有輕微漏水的情況。

雖已停雨，但仍有滴水情況。（林振華攝）

有關位置鄰近戲曲中心。（林振華攝）