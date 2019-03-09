【二手玩具】有心人創辦再生玩具圖書館　不分階層玩具任借任玩

推開共享空間的玻璃門，小朋友環顧四周，看到餐廳旁邊的書櫃上，放滿了形形式式的玩具，有積木、層層疊、大富翁等，都是孩子們最愛的玩意。這個地方並非玩具店，而是太子一間餐廳的一個角落，名為「再生玩具圖書館」。 再生玩具圖書館沒有圖書，「館」內都是二手玩具，可讓小朋友借回家，甚至續借。圖書館的創辦人黎俊業希望，借玩具不局限於基層，期望不同階層的小朋友都可以參與。「我想打破階級、物質上的社會風氣。」他說。 攝影：張浩維 黃偉民

再生玩具圖書館內皆為二手玩具，使用者可以把玩具借走兩星期。(黃偉民攝)

「電子玩具玩過以後要拆去電池、歸還玩具需清潔好才放回架上、有破損需要填表通知負責人......」玩具圖書館啟動禮當天，創辦人黎俊業語重心長地向到場的家長們講解玩具租借事項：「請勿把不要的玩具拿到餐廳來，我們這裏沒有回收箱。」

再生玩具圖書館的運作簡單，使用者只需填妥網上表格，就可以免費借玩具兩星期，未玩夠亦可續借，像一般圖書館。圖書館的創辦人黎俊業是註冊社工，年前他曾創辦社企再生玩具店，今次算是「延伸服務」。



由教小朋友動手造玩具、維修玩具，到開設再生玩具店回收玩具，黎俊業發現不少玩具被「玩完即棄」：「很多玩具仍然新淨，未玩過已被棄掉。」

再生玩具店創辦人黎俊業指，不少被棄置的玩具仍然簇新。(張浩維攝)

兩年多來他回收了數千件玩具，更曾因數量太多無法處理，而一度暫停回收。為了令二手玩具「重生」，他曾以「一換一」的方式和小朋友交換玩具，亦在市集平價發售，但倉庫中的玩具數目還是有增無減。

為了解決二手玩具積存無人要的問題，黎俊業構思開辦玩具圖書館，以增加二手玩具的流動性。「最好的方法是將二手玩具散布在不同社區，讓市民可以一直借用，變相玩具不會被閒置。」

黎俊業指，玩二手玩具的不一定是基層兒童，希望打破這刻板印象。(張浩維攝)

二手玩具不該跟基層掛鈎



不少市民抱着不想浪費的心態，把玩具交給黎俊業時，常補上一句「我們希望玩具可以轉贈基層」，這句話令他不解：「網上資料、節目都會說，基層小朋友需要不同資源，很缺乏玩具，為基層小朋友營造出很慘的形象。」他認為，社會總是將物質少和「慘」劃上了等號：「我想起小時候，也是甚麼物質都沒有，但童年一樣快樂。」不要的玩具就一定塞給基層小朋友嗎？黎俊業希望不論玩具新或舊、來自甚麼地方，只要是小朋友，不論是基層還是中產，都可以玩。「我想打破階級、物質上的社會風氣。」他說。

不少家長很認同玩具圖書館的理念。「可以養成小朋友借還的習慣，知道玩具要珍惜，也不一定要花錢買。」郭小姐出席玩具圖書館的啟動禮時說。她的一歲女兒在旁拿起琴棍，敲打着玩具鐵片琴，發出叮叮噹噹的聲響。她相信透過使用玩具圖書館，可以教導孩子清潔、保護玩具，也可讓女兒學懂自律。

郭小姐和一歲女兒出席玩具圖書館啟動禮時說，希望透過玩具圖書館，向小朋友灌輸珍惜的觀念。(黃偉民攝)

另一位家長陳先生和就讀小學二年級的兒子，在玩具圖書館內玩益智玩具：「和他一起玩可以增進親子關係，實體玩具又可給他思考空間。」不過他坦言，最初也擔心玩具是否衛生。黎俊業亦指，確有人抗拒使用二手玩具，不過年輕家長較易接受，而他亦希望透過玩具圖書館，提高大眾對二手玩具的接受程度。

陳先生認為，實體益智玩具可給兒子思考空間，啟發他的思維。(黃偉民攝)

再生玩具圖書館現時借用了共享空間中餐廳一角、幾屠尚未租出的書架。(張浩維攝)

再生玩具圖書館現時借用了餐廳一角尚未租出的書架，由於空間不算大，擺放出來的二手玩具約三十件左右，還有千多件二手玩具存倉。黎俊業希望，這項服務未來可以進駐各區，讓市民借還玩具更方便。「希望圖書館和其他餐廳、社企有更多連結，一來我們可有更多地方作玩具借還，二來亦令更多人認識餐廳，達致雙贏局面。」