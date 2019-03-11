【東涌棄置單車】ofo傳結業共享單車泊滿街道　區議員促盡快清理

近年「共享單車」的熱潮很快過去，共享單車公司紛紛結業，近期ofo再度傳出結業傳聞，各區充斥著棄置單車阻塞街道。在東涌街上，共享單車更是隨處可見，部分被拆除電子鎖，泊在街道旁，甚至霸佔單車停泊位。當區區議員周浩鼎認為，結業消息傳出後相關公司在處理棄置單車一事上被動，「好似就快清盤所以闊佬懶理咁，等政府食返」，並請政府釐清各部門的清理權責、協助清理。而早前收購多部二手共享單車的「龍記公司」則表示，難以承擔這次棄置單車潮。

早前ofo小黃車傳出結業消息，有人指押金無法退還，退款等待人數一度達到1,500多萬人。而現時共享單車充斥各區街頭，一旦ofo結業，逾萬單車恐成「廢鐵」。東涌區內亦可見多部共享單車，部分被拆除了電子鎖，泊於街上或霸佔了單車停泊位。

東涌的斜坡中，也曾發現棄置的共享單車。（受訪者提供）

東涌南區議員周浩鼎向《香港01》表示，最近東涌街上常有棄置的共享單車，「一啲就係棄置單車，連斜坡草叢都見有。一啲就被不法分子破壞咗個鎖，據為己有然後亂泊，但破壞咗個鎖又追蹤唔到，迎東邨都見到呢個情況。」

周浩鼎懷疑，問題與ofo傳出結業消息有關，「未結業的話，正常會主動去執，但傳咗呢啲結業消息後，佢哋對處理棄置單車問題變得好被動，欠缺積極性去清理。就好似就快清盤所以闊佬懶理咁，等政府食返。」

為處理棄車問題，周浩鼎指，政府應釐清各部門的權責，協助清理，「其實唔只東涌係咁，可能係各區都有亂棄單車問題。政府各部門應該釐清清理管理範圍，例如邊個地方屬地政同路政，咁佢哋就處理有關位置嘅二手單車。」

有人在東涌隨處棄置共享單車，周浩鼎促政府各部門應協調收回。（受訪者提供）

早前另一間共享單車公司Gobee.bike宣布結業，​新界區出租單車店「龍記單車」，決定收購其二手單車，並自行回收及維修單車再轉售，若然ofo最終結業，龍記又會否再次出手，收回充斥於街上的二手單車？龍記老闆羅真權早前受訪時表示有興趣，但記者近日再向他查詢，他指現因存貨空間不足，不會回收這些二手單車。他解釋，Gobee.bike的單車已用了他很多位置，而ofo有2.2萬架單車，他直言：「如果要收，就要一次過收晒2.2萬架單車，咁就做唔到。」

羅真權指，當初收回Gobee.bike的單車是出於環保理由，然而他有感政府似乎不打算協助，「當初主要係睇唔過眼，想話環保，所以就幫幫手。但係政府好似唔係好想我幫手。」他認為，如要回收街上的ofo單車，需要政府的配合，「可以出錢出力，請人走來走去，執返街上的單車其實冇問題，但執返嚟放邊度呢？」