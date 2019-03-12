【葵涌晾衣桿風波】房署寄信催更換　住戶憂被指違租約急簽同意書

2016年，房屋署斥資3.86億，為住戶客廳窗外更換晾衣桿，工程預期於本年9月完成，而這次更換晾衣桿計劃屬自願性質，住戶可按其意願，經檢查後確認現有晾衣桿合規格後，會選擇更換與否。不過，最近有葵涌街坊投訴，即使已表明希望保留現有的晾衣桿，房屋署仍不斷寄來「警告信」及派人上門，要求住戶拆除自行安裝的晾衣桿，否則會根據租約條款，採取「適當的租約行動」，住戶忐忑不安，無奈簽署同意書，事後始知可先作檢查，再決定是否更換，「佢講到唔換唔得咁！」

房屋署的換衣桿計劃雖然聲稱可按住戶意願，更換未經批准或不合規格的晾衣桿，而獲批准，又或經檢查後，現狀良好的晾衣桿，住戶可選擇保留。不過，有街坊表明希望保留晾衣桿，仍不斷收到房屋署信件，又上門拍門，要求他們更換晾衣桿，否則便是違反租約，署方將採取行動，令她們感到不安，在未檢查之前，就簽下更換同意書。

有住戶收到房屋署通知，如不更換晾衣桿，便是違反租約，將會採取適當的租約行動。（廖俊升攝）

房署職員上門要求更換 住戶﹕強逼性咁

住在曉葵樓的蔡太表示，當日房屋署人員上門勸導，令她不知道原來可以先檢查，再視乎安全，決定是否更換，「一開始有寄信叫我換，但我冇理佢，自己條晾衣桿好地地做咩要換呢？但點知佢上門搵我話『一定要換，有咩事你自己負責，以後唔會同你裝』。咁我無計啦，好似強逼性咁。」於是，她唯有填表說同意更換。

葵太表示，房屋署所提供的新晾衣桿設計不佳，長度不足以晾多件衣物，而如今得悉可以先檢查再更換，決定向房屋署提出保留現有晾衣桿的意願，「房屋署條晾衣桿咁短，梗係唔想換啦，我都唔知原來可以唔換。」

蔡太表示，因衣物太多，要在家裡安裝多一條晾衣桿，如果再更換房屋署的新晾衣桿，因為設計太短，根本沒有可能晾曬所有衣物。（廖俊升攝）

房署稱不換桿便採取「適當的租約行動」

何小姐一家四口在2005年入伙葵涌邨，當時她們自行安裝了兩條T字型晾衣桿，她對這個設計感到滿意，故沿用至今。而房署在今年初，指她們的晾衣桿未獲批准，通知她更換，否則房署會在任何時候，安排承辦商拆除晾衣桿，更揚言會根據租約條款，採取「適當的租約行動」。

何小姐指，房屋署信件的態度強硬，指她或違反租約，令她以為換晾衣桿是強逼性措施，她亦不知道可以先檢查是否安全，如不安全才作更換。（廖俊升攝）

住戶不知道可先檢查現有晾衣桿

然而，何小姐同樣不知道，原來可以先檢查晾衣桿，如不安全再作更換，「一開始叫我填表，但無理會，去到第二次就逼於無奈去換。因為有人去到第三、四次就上門拍門，說你一定要換，你唔換就違反租約，我都驚咁樣，所以就換啦。」

「覺得好似逼我咁，好煩，硬係要我做決定。臨過年時，一方面出信畀我，話你一定要換，另一邊吊船已經嚟到，當時就開始好擔心，可唔可以唔換呢……」何小姐表示，房屋署向住戶製造不少壓力，她們只能無可奈何下簽署更換晾衣桿的同意書。

新晾衣桿太短又易生銹 住戶抱質疑

對於新的晾衣桿設計，何小姐同樣抱有質疑，認為新設計太短，根本無法晾曬家中的衣服，「小朋友一人一件校服同出街衫都唔夠」。另外，早前有報道指，新的晾衣桿容易生銹，令她非常擔心，「我用緊呢枝晾衣桿，十幾年都無事。房屋署要求住戶要合乎規格，換返房屋署指定的晾衣桿，但都要視乎用者實際需要去換，而唔係換返嚟又無用武之地。」

邨內有展示晾衣桿樣板，但街坊對此設計感到憂慮。（廖俊升攝）

黃潤達﹕房署寄信拍門 誤導住戶

葵涌邨區議員黃潤達表示，有關計劃在2016年推出，而當其時的更換晾衣桿計劃聲稱是「自願性」，惟實際上有街坊指他們拒絕更換時，房屋署便意圖終止租約，街坊直斥「好離譜」。

以往公屋只在廚房及洗手間窗外設置晾衣桿，惟廚房排出油煙，以及樓上滴水問題，很少街坊會使用有關設施，並自行在廳或房外安裝T字型晾衫桿。黃潤達指，以往房屋署是批准自設有關設備，「多人做就規管唔到。」

房屋署就新晾衣計劃在邨內展示晾衣桿樣板，很多街坊對設計及質素有所憂慮，「一來太短，二來擔心生銹。約有一至兩成街坊表示唔想換，一萬三千伙入面，有一至兩成都已經好多。」但絕大部分街坊都不知道可以先檢查現有晾衣桿，若不安全才須更換，「不斷寄信同上門，話你一定要換，街坊因而被誤導，唔知原來可以唔換。」

無指引判斷何謂「合規格」

現時房屋署表明只有合規格晾衣桿才可避免拆除，究竟怎樣才算是「合規格」？黃潤達說，現時並無一套原則判斷，主要由承辦商和房屋署工程組檢查晾衣桿，看有沒有生銹、螺絲有沒有鬆脫，以及設計是否有三個支點。「當年多數街坊是自費安裝，所以以前有套指引，但房屋署經理向我表示，有關指引已經不存在，日後亦不會再接受新申請。」

房屋署回覆區議會表示，2016年9月，香港房屋委員會(下稱「房委會」)通過在現有公共屋邨指定樓宇類型的出租單位客廳外牆加設晾衣桿作爲業主固定裝置。工程包括：在單位客廳外牆的低位位置加設晾衣桿，並將相關的固定窗花更換為活動式窗花。在不影響公眾安全的情況下，租戶可隨時按其意願選擇安裝晾衣架或更換活動式窗花。

署方續指，已獲房委會批准並遵照房屋署指引安裝的現有晾衣桿，將予以保留，並由房委會負責維修保養。未獲批淮安裝的晾衣桿如現狀良好，可免即時拆除，但租戶須承擔日後的維修保養及法律責任。安全情況未如理想的晾衣桿，則會被拆除 。