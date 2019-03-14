【輕鐵狂想曲】屯門輕鐵撞車黑點　劉業強倡架空路軌　學者點睇？

在屯門藍地輕鐵站至鍾屋村路段的交匯處，經常有私家車與輕鐵相撞，不時發生嚴重交通意外。屯門區議員劉業強及陶錫源近日在區議會內動議，要求架空上段輕鐵路軌，避免出現意外。過去屯門區議會內亦多次就架空輕鐵路軌問題作討論，惟有其他區議員質疑，架空輕鐵路軌將會影響現時的交通狀況，非一時三刻可在區議會動議上解決。有運輸學者則表示，架空路軌是「斬腳趾避沙蟲」做法，人的駕駛態度才是意外頻生的主因。

在屯門藍地輕鐵站至鍾屋村路段內，有七個輕鐵與馬路交匯處，接駁着青山公路及內街。過去有多次交通意外在交匯處發生。

交匯處交通意外事件簿：

區議員：已是第三次動議

屯門區區議員陶錫源及劉業強近日在屯門區議會上提出，將上述路段改為架空路軌， 以減少交通意外發現，及配合洪水橋新發展區未來發展以便連接。香港01記者向陶錫源查詢時，陶錫源只表示今次已是第三次向區議會建議架空輕鐵，惟政府及鐵路公司遲遲不肯展開研究。劉業強身兼鄉議局主席及立法會議員，他曾在立法會上提出「引入野豬天敵」，後來漁護署指野豬的天敵或是獅子老虎等猛獸，因為風險太高，所以不會考慮。

今年2月，一輛行駛751線列車在亦園路輕鐵路面交匯處攔腰撞向一輛旅遊巴，造成30人受傷，意外亦導致部分架空電纜及電欖柱損毀。（陳浩然攝／資料圖片）

同區議員質疑工程需時 憂影響現時交通

屯門友愛邨內的輕鐵與馬路交匯處亦不時出現交通意外。當區區議員譚駿賢表示，若要架空某部分路段，要處理現時交通需求問題，「工程當然有它好處，不過要架空路軌，現行通車怎麼辦？區內巴士已經少，輕鐵更加唔停得。」

建議在交匯處前「響按」

現時輕鐵響號共有「鈴聲」及「按聲」兩種。根據香港鐵路有限公司文件指，輕鐵車輛在啟動前、駛進行人過路處或進入月台前後，車長會使用「鈴聲」通知附近的行人及乘客。在緊急或有需要的情況下，車長則會使用「按聲」作為警號，提示過路行人或道路使用者注意安全。譚駿賢認為，輕鐵每次經過交通黑點時可以使用「按聲」，提醒即將進入交匯處的司機注意路面情況。

在屯門藍地輕鐵站至鍾屋村路段內，有七個輕鐵與馬路交匯處，接駁着青山公路及內街，過去有多次交通意外在交匯處發生。（陳百灝攝／資料圖片）

運輸學者：駕駛態度是主因

香港運輸研究學會資深會員熊永達對架空輕鐵路軌同樣持保留態度：「把全部輕鐵架空都可以，只是錢的問題。」不過，他認為，交通意外並非全因存在交匯處，人的駕駛態度才是成因，「鐵路不能突然架高或降低，要花費這麼大成本去做又是否值得？我們不能針對某種交通工具，因為所有路口都會出現交通意外，將全部路口架空，是否就永遠不會出現相撞的路口？反而駕駛人習慣及態度值得大家思考一下。即使輕鐵有優先權在道路上行駛，輕鐵或私家車司機會否有讓人先行的習慣，而不是盲衝直撞？如果全部駕駛者都互諒互讓，就已能解決大部分問題。」