【樂香園結業】「蛇竇」買少見少　中環平民食堂仲剩呢幾間

人稱「蛇竇」的中環樂香園咖啡室，下周一將要結業。開業超過70年，這間老字號茶餐廳，逾半世紀以來為無數中環白領「醫肚」，同時亦是「嘆茶」的聚腳地。隨着店舖宣布結業，餐廳內價廉物美的舊香港味道亦將隨時消失。「搵食艱難」，對於一眾中環打工仔而言，吃午飯確實不易，價錢固然是首要考慮，常排長龍也是另一問題。沒了「蛇竇」，一班打工仔還有何處可去？中環的「平民食堂」，還有多少？

「蛇竇」樂香園將於下周一（18日）結業，今日店外人頭湧湧，近百人龍等候。(陳諾希攝)

1.波記大排檔

位於士他花利街斜坡樓梯位的波記大排檔，主打碟頭炒粉麵飯，整條小巷飄出陣陣油煙，爐頭亦傳來「熊熊聲」，「夠鑊氣」之餘，亦是十分熱鬧。中午時份客人不斷來到，員工在樓梯上來回落單，十分繁忙。店內師傅「快手快腳」，就記者所見，一碟芙蓉蛋飯由落鑊、快炒到上碟，整個過程只需30秒！難怪客人都說，會來這裏除因位置就近，更因為「夠快」、「唔使等」。

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2.水記牌檔

位於吉士笠街，同樣隱藏在小巷內，這間麵檔很易就被忽略，雖然店舖座落在斜坡，但午巿時間店內都是坐滿食客。該店主打牛雜牛腩粉麵，歷盡70年風雨，店主每天早上就回店舖處理牛雜，食材新鮮，價錢公道，每天午市都有大量客人前來。

3.筷子記

坐落於威靈頓街，店舖門外的簷篷，大字寫有「平民麵食茶檔」的字樣，細長型的店舖內，座位十分狹窄。該店主打如車仔麵般的撈麵，售價約30多元。

4.沾仔記

由中環扶手電梯一直上到荷李活道，主打雲吞、鯪魚球、鮮牛肉等，連續多年獲得米芝蓮推介，但也是不少上班族的選擇。

蕭欣浩指，與樂香園相似的店舖，數年來不斷消失。(資料圖片)

一直有研究香港飲食文化的嶺南大學中文系講師蕭欣浩指，當初是在研究「蛇王」一字時，意外發現了「蛇竇」這間餐廳，雖然沒有親身去過，但他指，同年代的茶餐廳都以中西合壁、實而不華的食物為主，「你唔會喺呢啲舖頭見到咩黑松露等等花臣嘢，亦唔會賣廣告，對象係啲打工仔，所以多數抵食夾大件。當然好受某一部分人歡迎，但飲食文化唔同咗，近幾年呢啲老店亦不斷消失。」蕭指，隨着社會變遷，舖位升值賣舖、租約期滿大幅加租、後生一輩無人接手等問題相繼出現，而飲食文化和經營模式轉變之下，新式連鎖茶餐廳亦將會取代諸如樂香園等的老店，舊式茶餐廳在環以至全港，未來都只會是「買少見少」。