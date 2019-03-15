灣仔增創意變露天展館設50新打卡點　行柯布連道行人天橋要抬頭望

由港鐵灣仔站前往入境事務處大樓的長長柯布連道行人天橋，上下班時間人流如鯽，枯燥乏味得令人無意停步，不過近日正逐步美化成為新打卡點。 由旅遊事務署撥款舉辦的創意旅遊計劃「#ddHK 設計#香港地」，由去年底起在灣仔區推行三年期街頭創意展，其中一項就是「粉飾」柯布連道行人天橋，在天花繪畫香港原生動植物，並將灣仔地標建築物及城市元素隱藏其中，配以「織織復織織 織極都唔識」等潮語，希望可吸引行人停下腳步欣賞，令這條連接灣仔新舊區的天橋增添活力。

柯布連道行人天橋天花繪畫了香港原生動植物，亦配有「織織復織織 織極都唔識」等潮語。（倪清江攝）

展期共三年 增50個打卡點

「#ddHK 設計#香港地」由香港設計中心主辦，香港動漫畫聯會任策略夥伴，將會覆蓋不同範疇的各項設計。至於旅遊事務署撥款多少，商務及經濟發展局局長邱騰華未允透露。

這個活動被形容為「城區設計廊」，以散落在灣仔區創意設計作品及活動細說香港情。展期由去年12月至2021年2月，啟動儀式本月下旬舉行。活動標榜「以創意連繫社區、以創意活化灣仔公共空間」，會在灣仔多條主要街道、消防局閘門、行人天橋、電車站、建築物外牆等處展示，「讓旅客及公眾人士猶如行走露天展館」，全部打卡點多達50個，部分已完成安裝，部分則會於日內設置。

50新打卡點分布在灣仔各處。

項目設計師一同分享作品意念。（倪清江攝）

要用手機鏡頭一張相過拍攝港灣消防局五道閘門，可以走到對面會展入口處拍攝。（倪清江攝）

港灣消防局閘門歡迎任何人拍攝

其中一個新打卡點，是平時一般人不會駐足的港灣消防局閘門。五道紅色閘門，已於去年12月髹上中英文「消防局/Fire Station」，歡迎任何人拍攝。要用手機鏡頭一張相過拍攝五道閘門，可以走到對面會展入口處拍攝；想逐一看每道閘門的字體，則可在門口拍攝。

設計團隊共有五人，他們以不同字體設計，所以五道閘門都不同。

柯布連道行人天橋已繪上以香港原生動植物為主體的圖案。（倪清江攝）

柯布連道行人天橋圖案隱藏對打工仔鼓勵語

另一個重點打卡位柯布連道行人天橋，近日靠近港鐵灣仔站一邊的天花，已繪上以香港四季原生動植物為主體、隱藏灣仔地標建築物及城市元素的圖案，抬頭望上去就可見到；再細心看，可找到一些潮語，除了「織織復織織 織極都唔識」，亦有「日日好心情」等鼓勵語，為朝早上班的打工仔打氣。

設計師希望透過是次創作，讓終日忙忙碌碌的市民，「放慢腳步，走過四季，細心欣賞近在咫尺的大自然」。

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一段電車軌變「綠道」

叮叮聲每日在灣仔的莊士敦道響起，值得一提的，是介乎盧押道至柯布連道電車站東行線的一段電車軌，將會在本月底髹上綠色，為馬路增添一份綠意，設計者形容「猶如城市的活動脈搏」。