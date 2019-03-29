【龍窯告急】屯門培愛學校舊址疑偷步動土　關注組發動聯署抗議

「政府現在偷步動土好離譜！」最近政府正計劃決定拆卸屯門培愛學校舊址，並將鄰近被評為三級歷史建築的「青山龍窯」保育範圍作興建逾公營房屋，惟記者率先發現建築署已派工人在培愛學校施工，窯主指出事前並不知情，有區議員和「龍窯關注組」成員對此非常詫異，又狠批政府未完成區議會諮詢就動土，完全漠視民意，又指正計劃聯署反對政府施工。

記者今午到香港基督教服務處培愛學校舊址視察，門外已貼有建築署的施工通告，當中註明開工時間為昨日（3月28日），但未有到寫明施工內容和施工期。記者發現附近有一架貨車和多位工人出入，暫未見有人搭棚或進行拆卸工程。有工人向記者透露，現時正進行勘察工作，強調「只是前期工程工作」，然後就急速走入地盤。有消息指，涉事地盤目前正進行校舍拆卸的前期準備工程。

「青山龍窯」第二代窯主梁柏泉亦指，今早才獲悉培愛學校展開工程消息，事前未有人向他交待工程，令他非常詫異，又擔心校舍若被拆卸建屋恐影響鄰近約30米的龍窯結構，又會影響區內空氣。

窯主梁柏泉擔心拆卸建屋恐影響鄰近約30米的龍窯結構。（陳諾希攝）

屯門區議員林頌鎧指出，房屋署於3月5日向區議會諮詢屯門中的公營房屋發展計劃時，會內議員全數反對拆卸培愛學校建屋，加上當時資料未齊，包括建屋數目、配套和施工詳情，又未回應將培愛校舍改為社區中心訴求，要求署方提供詳盡文件再重返區議會討論，「但現時未有第二次諮詢就開始拆，明顯是漠視民意」，又質疑「偷步施工，十分離譜」。

身兼「龍窯關注組」和灣仔區議員的楊雪盈批評，城規會將幾年前屯門公營房屋發展「以綑縛式」的手段向政府申請撥款，事後才諮詢公眾和區議員，但現在諮詢仍未完成的情況，「無預告下施工令人驚訝」，今日會舉行網上聯署，要求政府停止施工，徹回「拆校建屋」的決定，並重新審視培愛校舍的用途。

記者正就事件向房屋署和建築署查詢。早前規劃署回應香港01「拆校建屋」的決定時稱，城市規劃委員會已於2018年8月就屯門分區計劃大綱草圖所提出的申述及意見舉行聆聽會議，考慮了申述人及提意見人的書面及口頭陳述，包括社區設施不足，以及前培愛學校用地和青山陶窰將來用途等的建議、相關政府部門的意見及回應，以及所有相關規劃因素後，於2018年10月26日決定不接納反對的申述，並認為不應為順應申述而修訂分區計劃大綱圖。但城規會已要求房屋署在發展有關公共房屋時，考慮提供合適的地方促進陶窯文化的保育工作。