【廟街聖樹】逾廿年歷史天台樹被斬　樹博士：樹木與樓宇可共存

廟街23號一棵有超過廿年樹齡的榕樹駐守天台多年，早已成為油麻地的標誌性景觀。惟近日發現上址外牆已搭上棚架，榕樹亦已消失，相信已被人移除。舊區唐樓上有不少「天台樹」，近年因樓宇或重建需要紛紛拆除樹木，詹志勇認為，若配合適當維修及保養，大廈樹木不一定要拆除，甚至可以成為景點。

唐樓剩下數戶居民

長出天台樹的廟街23號為一幢舊式唐樓，樓高三層，沒有升降機或保安員。翻查土地註冊處資料，該大廈早於1948年落成。據街坊透露，上址大部份單位均已被收購，惟三、四樓位置仍有零星居民尚未搬走。街坊續指，天台樹由於對附近行人及居民構成危險，故被相關政府部門移除。大廈內大部份空置單位及地鋪均張貼有告示，指該單位由其保安公司負責巡邏，高層位置另貼有告示指天台屬私人地方。記者登上天台時發現，地上有大量枯枝，不少樹幹已被折斷。

「樹博士」詹志勇兩年前亦曾到訪上址，他當時估計，該榕樹樹齡已超過廿年。（廟街廿三號天台樹關注組提供相片）

天台樹靠雀鳥傳播

好端端一棵樹，為什麼會跑到天台上去？有「樹博士」之稱的前港大地理系講座教授詹志勇解釋，雀鳥吃過榕樹果實後有機會在天台排泄，有一點水分、沙塵就會發芽長成樹，「樹木根部蔓延至污水渠，而污水裏的養分就可供樹木就繼續依靠牆邊生長。」

詹志勇指，不少大廈天台都有機會出現上述情況，但舊樓缺人打理，令樹苗久而久之就長成大樹。荃威花園於2016年時，有頂樓住戶於天台種植大量植物，有鄰居懷疑受大型「綠化」影響，估計天台植物根部蔓延至石屎裏面，導致天花滲水、蟲患，又備受枯枝落葉困擾。詹志勇承認，若樹木依靠大廈外牆長得太大，對樓宇結構有一定危險，「樹根會抓住外牆批盪，當批盪開始老化，有機會整塊外牆跌下，整棵樹都會掉下來。」

全港至少600多棵天台樹

過去，詹志勇曾在全港舊區進行研究，發現一共有600多棵天台樹，分別散落在觀塘、油麻地及旺角等地，當中又以油麻地及旺角最多樹木，約有358棵。「觀塘未重建之前，舊樓天台好多寮屋有人居住，那些天台好多都有種一棵樹，其實景觀好有趣，而且天台有綠化亦可以讓人乘涼，不用開這麼多冷氣。」不過自觀塘啟動重建後，舊樓連天台樹一併拆卸，天台樹近年已買少見少。

各區天台樹足跡：

破壞重建樹木成犧牲品

樹木與樓宇是否不可並存？詹志勇卻非如此認為：「若要讓天台樹得以保留，在種植時需留意有沒有影響樓宇結構。」他以台南安平樹屋為例，指原來榕樹纏繞被荒廢的貨倉，被活化後成了台南熱門景點，是一成功例子。「香港有沒有人認為樹木寶貴，又可以成為景點？香港來說，舊樓要拆，城市沒有自然生態，物業價值比什麼都高，業主不理、住客不理，隨意由得樹木生長，若舊樓因此受到破壞就拆卸重建，這就是香港模式。」

有群藝術家曾於2012年期間發起社區藝術行動，在網上社交平台成立「廟街廿三號天台樹關注組」，邀請街坊從不同角度拍下天台樹模樣，並於天台位置展出相片展覽，甚至更去信康文署要求將該樹例入《古樹名木冊》，雖然最後獲署方拒絕，但他們就在樹下掛上自製的「聖樹名木牌」，自行紀念該棵榕樹。藝術工作者之一的關海泓對該樹被拆一事感到婉惜：「天台樹是那次社區藝術的計劃主角，我們想藉天台樹一事，帶出身邊好多事情值得關心與留意。」