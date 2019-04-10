【屯門講呢啲】屯門公路轉車站逼爆　區議會傾擴建兼發展上蓋物業

屯門公路巴士轉乘站為巴士網絡的重要樞紐之一，有逾40條巴士線會行經該站，透過八達通轉乘優惠，乘客可以利用轉車站轉乘不同路線前往各區。有意見認為，市民的需求龐大，令轉乘站容量已達到上限，因此建議作進一步發展，包括擴建轉乘站及利用周邊土地作多用途發展。

有指轉車站空間不足，希望可以進行擴建。(區議會文件截圖)

位於屯門公路近大欖涌的轉車站，南行(往九龍方向)和北行(往屯門)方向分別於2012年和2013年正式啟用，據運輸署統計，屯門公路轉車站的服務人次自2012年起，由日均的12000人激增至42000，每天的繁忙時間都會出現市民大排長龍候車的場面。有指轉車站空間不足，令人流高峰時經常「逼爆」，因此希望可以進行擴建。屯門區議會交通及運輸委員會於2018年11月就以上問題進行討論，而當中與規劃相關的建議，則轉交了屯門區議會轄下屯門區發展及規劃工作小組跟進，並在2019年1月舉行的會議上通過。

發展屯門公路轉乘站的計劃中，包括了利用轉乘站的周邊土地作多用途發展。(區議會文件截圖)

發展屯門公路轉乘站的計劃中，包括了擴建轉乘站以及利用轉乘站的周邊土地作多用途發展。例如利用附近8公頃土地供擴建轉乘站、興建多層停車場、發展上蓋物業和商業設施，以及引入「泊車轉乘」優惠模式等，相關的跟進安排，將會於明天(4月11日)會議中討論。

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