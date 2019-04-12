【屯門講呢啲】憂允公眾拍會議洩私隱　建制議員：機密唔畀市民睇

屯門區議會周五（12日）召開財委會，討論由八名民主派議員提出，要求取消議會有關「公眾人士在本會會議時不得拍攝、進行錄音或錄影」的規定。會議期間，議員全部同意以上要求，但建制派議員認為應設立非常設工作小組討論詳細細則。

譚駿賢等八名民主派議員提出要求取消「屯門區議會（2016-19年）會議常規」M項「公眾士旁聽會議」第40條（6）款：「除非主席於聽取各議員或委員會成員的意見後另作決定，否則公眾人士（不包括新聞界）在旁聽區議會或其屬下委員會議時不得拍攝照片、進行錄音或錄影。」譚指條例不合時宜，而傳媒可以拍攝，公眾不能拍攝亦不合理。

會議期間，全數議員認同應以更透明及開放的方式公開區議會內容，讓市民有更多知情權，認為有需要檢討有關條例。工聯會田景區議員李洪森指，1994年時設立有關條例，是為慎防有公眾人士擾亂議會秩序，並建議設立一非常設工作小組，訂立取消有關條例的細節，建議得到大多數與會區議員支持。

會議期間，全數議員認同應以更透明及開放的方式公開區議會內容，讓市民有更多知情權，認為有需要檢討有關條例。（資料圖片）

而新民黨三聖區議員蘇炤成則認為，要增加議會透明度，應全面公開議會討論內容，若市民錄影，未能反映全面情況，建議政府帶頭，由區議會秘書處錄影，並於網上公開，讓更多市民可以參與。

民建聯兆翠區議員葉文斌表示同意要增加議會透明度，但就憂慮議員座位與旁聽席太近，若允許旁聽市民拍攝，有可能泄漏區議員私隱。他在會中提及前立法會議員何俊仁在立法會開會期間瀏覽艷照事件，「相信區議員會做同議會相關嘅事，但有可能涉及機密，唔可以畀市民睇。」

不少民主派議員例如譚駿賢、江鳳儀、蘇嘉雯都認為應在11日的會議上立即通過有關議程，其後再於非常設工作小組內討論細節，惟建議遭否決。財委會主席歐志遠最後通過成立非常設工作小組，並在小組內討論取消有關條文的細節，又稱小組成立、開會及審視需時，未必能於今年內取消有關條文。