【打卡背後】明星屋邨又如何？彩虹邨街坊盼重建：你唔捨得我捨得

七彩的外牆，為1962年至1964入伙的彩虹邨的象徵，這一條「永恆的彩虹」更榮獲「1965年香港建築師學會銀牌獎」。近年，彩虹邨成為本地人及遊客的「打卡」勝地。然而在美麗的外牆背後，一眾居民卻要承受樓宇老化的問題，有居民揭發單位天花經常塌石屎，即使維修完，別處又再出現問題，不重建根本無法根治問題。甚至連邨內多間老店的負責人也希望盡快重建，讓他們可以休息。

討論重建逾十年 彩虹邨今再提重建



政府在2013年底，評估全港22條樓齡介乎34至61年的非拆售屋邨的發展潛力，彩虹邨就是其中一條屋邨，不過至今仍未見重建時間表。其實彩虹邨早於2005年已有重建的聲音，當時彩虹邨被納入勘察計劃，並於2006年完成勘察，根據當時的結構狀況，彩虹邨被選定為獲保留的屋邨，並已制定所需的修葺及屋邨改善工程。房委會每15年為有關勘察並保留的公屋作評估，以再檢視其應否保留或重建。15年期將至，最近房屋署人員在黃大仙區議會上表示，將於六月會議上交代重建的最新消息，彩虹邨的未來再次受到關注。

彩虹邨七彩的外牆吸引了很多外地遊客前來打卡。（黃偉民攝）

57年屋邨士多 盡是懷舊陳設和食品

彩虹邨於1962年落成，嘉南士多便一直服務街坊至今。嘉南士多第二代負責人劉先生，90年代從叔父手中接過舖頭，與太太經營到今時今日，「嗰陣阿叔開檔，我十幾歲就返嚟坐吓。𠵱家阿叔都去咗享受人生。」士多不單賣懷舊糖果零食，也放了一部彈乒乓波機和幾部扭蛋機。有學生到士多唱散紙，然後玩彈乒乓波機，贏得細獎小風車便開心得哈哈大笑，劉老闆說：「最緊要開心。」

說不盡的名人舊事

店內擺放著一張劉德華的照片，話一到此，劉先生便開始憶述邨內的名人舊事，「劉德華以前係新浦崗間官立中學讀書，成日都嚟呢度。好多明星都嚟過，鄭則士、羅家良、劉天賜都係呢度住。羅家良每日三點至三點半鐘，必定落嚟買包沙龍，後來紅咗就同屋企人一齊搬走。洪金寶同蕭芳芳都嚟過買嘢飲。」武打巨星洪金寶原來是彩虹邨的常客，「因為西貢冇咩好買，洪金寶就成日揸部吉普車嚟飲茶，呢度間酒樓嘅燒鵝出晒名，通常佢都嚟斬料返上片場，但間酒樓𠵱家都變咗補習社。」

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多年頑抗便利店壟斷 盼屋邨重建後退休

「呢啲士多仲邊有得做啊，滅亡㗎啦，畀便利店壟斷晒。」開業逾半世紀，劉老闆感嘆時日變幻，懷舊士多漸漸被便利店取代，不過猶幸屋邨未被領展侵佔，多年來只有一間連鎖店進駐，「得一間惠康，係96年開。97之前已經有地產商傾過重建，點知沙士爆發就擱置咗。如果當年係領匯要咗，我哋都冇今日，一定係租畀啲有名嘅舖頭，好似萬寧百佳。」

「我最想梗係重建啦，有啲人會唔鍾意，因為覺得影響生意，但我都做咗幾廿年，仔女都出晒身，我都想去唞吓。」劉先生直言如果彩虹邨重建，嘉南士多就會正式結業，「退休㗎喇，我都六十幾歲，攞返筆錢就算啦。」

彩虹邨若真的重建，劉先生將會退休。（黃偉民攝）

街坊百貨事頭婆贊成重建：更多人住到

二十多年前，永容百貨事頭婆Fave與家人在彩虹邨開設百貨公司，書包、鞋、枕頭被單各式各樣、一應俱全。辛苦捱了多年，重建或要與彩虹邨別離，但她也不感可惜，「以前兩老就養到家，佢哋都係過吓日晨坐吓，唔旺咪唔好入貨，交租就兩萬幾蚊，我哋就唔得啦，間舖食之無味棄之可惜。」

彩虹邨重建談論已久，一次又一次研究和探討，重建計劃仍未落實。Fave也認為，以現時房屋供應短缺情況下，重建可讓更多人受惠，「呢度啲樓座座都咁矮，重建最高起48層，多啲人住到，所以我都明。我都贊成重建，畀返錢我就唔做啦。」

「房屋署舖就可以考慮，領展就一定唔做」

若然落實重建，小店何去何從？Fave斷言如果新舖位是由房屋署管理則可以考慮經營，但若然是領展場地，就一定不會繼續做，「領展係吸血鬼嚟，睇到慈雲山咁旺但得一個街市做到，出張卡畀消費者，只要買嘢就有積分，變相睇到你做幾多生意。諗嘢好絕核，我覺得唔掂，畀我真係唔會做。」她又指部分領展商戶要和業主分成，變相是幫領展打工，「我多勞，你得。我唔好去惠康打份工？」

鐘錶老行尊 親力親為55載

鐘錶行尊「李應記」進駐彩虹邨55年，年約七十歲的老闆李先生親力親為，獨個看守店子。李先生拿出一箱工具，戴上「獨眼放大鏡」，拆開手錶，手執小鉗，聚精會神將一件件細小的零件取出檢查，維修後放回手錶內，看起來手功架勢，但他卻說：「我又覺得唔勁，我啲手工冇人欣賞。」

鐘錶老師傅：「拿拿臨重建！你唔捨得，我捨得！」

原來老店李應記已有百年歷史，「個招牌成百年，香港第一條馬路知唔知喺邊？唔知？瞓覺啦你！香港冇法庭，拎去嗰度審嘅文武廟，即係荷里活道。我哋以前就喺嗰度。」屹立百年的老店，也面對時代的挑戰，重建也就是告別時，「退休啦嘛細佬，佢拆啦喎我咪乘機唔做囉，今時今日呢個年紀仲點會再做，我話做仔女都唔畀我做啦。」李先生直言現時已難再有人學師，「接手唔係咁簡單，以前就咁坐喺度學師就做到。𠵱家冇人學師，你都唔鍾意學師啦，一代一代唔同，唔好諗返以前嗰代......拿拿臨重建！你唔捨得我捨得，我好歡喜喎。」

九旬街坊何婆婆盼早日重建：都唔知話咗幾多百世！

年逾九旬的街坊何婆婆居住在彩虹邨三十年，她表示這裡的單位已十分陳舊，「天花板成日跌嘢落嚟，呢度爛先補呢度，有鬼用咩！」即使重建要離開故居，她也直言毫不可惜，「唔係可惜，而係你住間屋都要乾乾淨淨，企企理理。」她質疑政府沒有決心重建，忽視區內老人，「唔係冇地方遷，而係彩虹邨老人家多，都唔理老人家。由大磡村接收？講啫！講係冇用，要實際行動先有用。」

社區設施不足

何婆婆說，彩虹邨不但沒有公園，連茶樓都沒有，令她覺得十分不便，「得一間唔開門嘅金碧樓，淨係11點開畀工人食飯，老人家就冇茶飲。彩虹邨係冇用，我認為真係冇用，連公園都冇，得停車場天台，落雨冇地方去！」

遊客打卡勝地令她不安

何婆婆指雖然彩虹邨位置好，交通亦相當方便，但家居卻殘爛不堪，即使登記了維修也要等待多時。再加上遊客到來，令居民都感到不安，「以前彩虹邨三更半夜出街都好穩陣，𠵱家唔得，去街震騰騰。多咗啲遊客嚟，停車場天台五點鐘開門，五點鐘都未到就有人拖住旅行篋喺度等，地方雜咗。」「快快趣趣拆咗佢，畀老人家享受下啦，成日話就拆就拆，死咗都未拆啦！」