【錦田收地】政府突然刊憲收地　吳家村居民轟無諮詢：人心惶惶

政府於今年2月刊憲，建議在元朗錦田南進行道路工程，以配合該處日後的公營房屋發展預期帶來的交通需求。刊憲當日，地政總署職員到其中一條受影響的吳家村進行人口凍結登記，不過吳家村村民強烈反對錦田南收地發展規劃，其中一名村代表更批評，政府在刊憲前完全沒有與居民作任何諮詢，認為強行收地做法不妥。

政府早在2015年提出發展錦田南計劃，發展範圍包括西鐵錦上路站、八鄉車廠以及周邊14幅用地。計劃又建議改劃錦田南周邊3幅用地，由「農業」以及「其他指定（鄉郊用途）」，改劃作「住宅（甲類）」，以公私營房屋各半的比例，興建33,701個單位，計劃涉及範圍173萬平方呎，預計可容納92,800名人口。發展涉及多條非原居民村落，吳家村屬其中一個發展項目範圍，村內受影響居民約700人。

錦田南計劃範圍包括西鐵錦上路站。（資料圖片）

刊憲後才首次接觸政府職員

地政總署於刊憲當日於吳家村貼出通告，指將於2021年4月或5月清拆該區建築物或收回土地作發展用途。對於政府突然刊憲，吳家村村代表Alan感到極為憤怒，他指今次錦田南發展規模龐大，政府卻未就此規劃對居民作廣泛深入的諮詢，直至刊憲才突然凍結人口，批評政府繞過居民就推行發展，「我們從兩年前第一次得悉錦田要發展公屋，但自此就再沒有任何消息，直至二月中突然有地政署人員到場凍結人口，突然就話要收地，村民都即刻人心惶惶。」

吳家村屬非原居民鄉村，至今已有80多年歷史。（資料圖片）

五年前曾批欠諮詢

2014年，規劃署曾就錦田南分區計劃大綱圖諮詢公眾，不過同樣被批評事前只曾向鄉事委員會簡介計劃，沒有諮詢居民。Alan指，從政府三年前公布錦田南發展後，政府官員一直沒有與村民溝通，沒有考慮村民需要，「不是說不可以收地，但希望政府可以先與我們商量了才做。今次收地我們很被動，好多村民都是長者，他們在這裡住了幾十年已習慣了，不想搬出去。你趕我們走，我們又可以去邊住呢？」他聯同一眾村民建議，除了發展村落，政府或可考慮發展閒置官地、新界棕地，及粉嶺一百七十公頃的高爾夫球場，又指責政府在諸多選擇下仍然要發展錦田南，是欺凌弱勢之舉。

Alan又透露，地政署目前仍未提供賠償與安置方案，而根據地政署的收地補償金額，吳家村地段只屬於丙級，即每平方呎只賠償800元，他對賠償方案表示非常氣憤：「講句衰啲，元朗區買樓都要1.4萬一呎，賠償後我200呎都買唔到，我哋可以點算？」