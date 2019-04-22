【人狗共融】葵涌「民間狗公園」突趕絕狗隻　狗主嘆欠放狗空間

石籬一帶欠缺狗隻放風的樂園，即使昌榮路的葵涌青山公路休憩處可放狗，但因不設閘門，且位處三線馬路的中央位置，對狗隻而言十分危險，平日極少狗主會前往該處。相反，在打磚坪街的寶星中心對開有一處空地因地方空曠，晚上常見狗主放狗。但近日有街坊表示，該屋苑四處張貼「嚴禁放狗」的告示，甚至有保安員以漂白水洗地，更噴灑不明液體。區議員認為，區內欠缺狗公園，故狗主只好自覓地方，如果在私人地方放狗，他提醒狗主保持地方清潔，和非狗主互諒互讓，達至人狗共融。

空地成放狗勝地 街坊見慣不怪

據街坊吳小姐指，在屋苑寶星中心和葵星中心之間，有一處屬私人住宅但開放予公眾的空地，每天晚上七時至八時，都會有不少居於附近的狗主出來放狗。以她所知，寶星中心的住戶是可以養狗的，而根據規定原本只有大廈樓上平台位置不准放狗，空地則未有規限，「本身個屋苑都可以養狗，好多小動物喺度由細走到大，大家放放下狗喺嗰度（空地）停留，自自然然就聚埋一齊啦。」吳小姐指，平日有主人會牽繩，也有部分不牽，但該處的商舖、街坊對空地有寵物狗出現，早已見慣不怪。

忽然趕絕狗主 驚動警方

但在上星期，街坊在放狗期間卻有保安員出來干預，期間用了漂白水洗地，又用唧壺向地上噴灑不明液體。吳小姐指，擔心此舉會影響狗隻，期間有住戶十分激動，更弄至報警收場。事後職員在該處一帶貼上「不可放狗」的告示，吳認為，該處約定俗成成為「民間狗公園」，對突然趕絕感到奇怪，雖然亦有指洗地等的舉動或只出於衛生理由，但她認為葵涌區的狗公園不多，希望日後可有多些場地以解決以上問題。

近日保安員以唧壺向地上噴灑不明液體，引起狗主疑慮。(街坊吳小姐提供)

區內欠缺狗公園 私人地放狗應自律

葵青區區議員林紹輝指，該處一帶很多私人樓宇，以他所知不少住戶都有養狗，而區內只有少數較小型或設施、位置不方便的狗公園，實在供不應求，「連人嘅公園都唔多夠，狗公園就更加少，養狗人士會想有個地方放狗......但有時有啲狗主冇公德心搞到地方污糟，就會產生爭執同矛盾。」林表示，雖然食環署有在區內放置不少糞便收集箱，但仍不時見有因狗隻排泄物留在街上造成衛生惡劣。他認為，上址相關位置屬私人地方，食環署不能入內清掃，非狗主易因狗隻帶來的衛生問題而感到不滿，希望狗主能盡責 保持地方清潔，和非狗主互諒互讓，才可以在社區中達到人狗共融。