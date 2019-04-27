【牛頭角伴屍】花園大廈半世紀舊村雙老家庭多　喪偶葬禮後更難捱

牛頭角花園大廈發生「夫伴妻屍」的悲劇。一對結婚四十載的六旬夫婦，妻子在睡夢中離世，丈夫疑依依不捨陪屍一個月，但屍臭難當，終被保安揭發。當區區議員表示，舊村多獨居長者及雙老家庭多，長者傾向封閉自己，即使家中有事亦鮮向外人求助。專業輔導員則認為，晚年喪偶對雙老家庭打擊極大，喪禮過後哀傷來襲最為嚴重，要特別關注長者情況。

牛頭角道253至285號花園大廈孔雀樓發現老夫伴妻屍事件。 （賴南秋攝）

雙老家庭晚年喪偶打擊尤大 「睇到佢哋有幾孤單」

拉法醫治中心發展總監鄭玉儀表示，今次悲劇主角是「雙老家庭」，涉事老翁無法接受事實，選擇伴屍一個月是可以理解。鄭玉儀指，雙老家庭膝下無子，大半世與老伴相處，「全個世界得對方一個」，晚年喪偶對他們打擊尤為巨大，「完全無接觸外界嘅人，可以睇到佢哋有幾孤單」。

難接受現實 「即使是一個冰涼的屍體都好過無」

至於涉事案件，老婦死去一個月，屍體已發出強烈臭味，但老翁似不以為然。鄭玉儀解釋，每個人接受喪偶的時間長短、方法都不同。有些人始終無法接受老伴逝世，「即使是一個冰涼的屍體，佢都覺得好過無」。而且人的腦部有一個強橫機制，當事人如不肯接受事實，「自己呃自己的能力可以好大」，所以即使屍臭嚴重，當事人都可以不以為然。

長者或期望伴侶可共同生活、一同變老

鄭玉儀解釋，老夫老妻晚年未必追求甜蜜的婚姻關係，而是期望伴侶可以共同生活、一同變老，「人老咗好難接受另一半突然消失」。過往有一個案，丈夫與妻子是青梅竹馬，生活大小事上都由丈夫做決定。惟丈夫突然離世，妻子頓覺失去全世界，接受輔導時坦言希望「睇電視時，可以有個人陪伴」。

喪禮過後哀傷來襲最為嚴重 長者或有輕生念頭

鄭玉儀強調，要特別關注雙老家庭喪偶後的情況，因哀傷期最難受的不是接受老伴死亡，而是喪禮過後所有人以為事件告一段落，不再提供協助之時，「尤其是頭半年至一年，因為會經歷好多紀念日，你想像他返回家中單自面對四幅牆時，哀傷來襲最為嚴重」。鄭玉儀指，長者傾向覺得家醜不外傳，二來不想麻煩別人，故選擇壓抑情緒。因雙老家庭沒有子女，如不肯向其他親友、社工求援，餘生往往在哀傷中度過，嚴重者會有輕生念頭，要小心處理。

老婦屍體今早被仵工運走。 （郭倩雯攝）

區議員：舊村多獨居長者及雙老家庭 望政府多協助

當區區議員金堅指，今早看新聞得悉這宗悲劇，感到傷心。她指，花園大廈孔雀樓於六十年代落成，村內不少老街坊入伙至今近半世紀，獨居長者及雙老家庭眾多，可說是一條老人村。金堅指，涉事家庭居於孔雀樓8樓，未曾向區議員辦事處求助。她認為，長者一般傾向封閉自己，對外人抱有介心，「可能怕俾人呃」，故甚少向外人提及家事，即使家中有事亦鮮會向外求助。她現時會透過定期家訪，向村內長者介紹如何申請政府津貼時，了解長者的家庭狀況。金堅建議，房署及房協均掌握租客的資料，可考慮與與社署合作，定期探訪雙老家庭，為他們提供適當協助。記者現場視察，涉事樓層約有18戶，當中約2戶為雙老家庭。