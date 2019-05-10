【塌樹傷人】石屎圈逼盤根生長變殺樹　直擊倒塌鳯凰木樹幹空心

綠樹參天，市民在其底下乘涼休憩，固然是賞心樂事，但若你知道這些「被圈養」的大樹每日盤根而生，無法呼吸，甚至會因此倒塌，又會否如此安心？昨日發生的塌樹傷人事件，揭示石屎圈內的鳳凰木倒塌前，樹心已開始變空，而樹根則在倒塌時連同石屎被節斷撕裂。長春社總監蘇國賢表示，福至路的塌樹被石屎圍住，根部被完全覆蓋後扭曲，被逼圍著石屎躉成長，造成「盤根」狀況；當樹根無法如常「放射性」生長，便無法均勻支撐大樹重量，甚至倒塌。

鳳凰樹幹腐爛中空 盤根支撐不均致倒塌

已倒塌的大樹至今早仍未被移走，其黃色樹根呈於空氣中，而且樹心已經腐爛。蘇國賢今日到現場視察塌樹情況，指近日本港有強勁的季候風，不排除是令該鳳凰樹倒塌的原因之一。他指樹根黃色部分仍未死去，但周遭的幼根在倒塌的過程中被強行扯斷，圈圈着圍繞樹幹，是主要支撐大樹的樹根；石屎道上亦出現裂紋，表示該樹的樹根曾經嘗試生出地面。然而，石屎躉逼使樹根圍繞它生長令大樹盤根，無法如常向四周生長，盤轉樹根亦無法均勻支撐大樹，亦不能在另一方無力支撐時互相補足；加上樹心已經腐爛，單靠樹根更加無法支撐其重量。蘇國賢指，樹根被埋水泥之下，無法呼吸便會開始腐爛，甚至蔓延至樹幹。

蘇國賢指，鳳凰木的樹根在倒塌時被撕斷，樹心腐爛。（邵沛琳攝）

香港路旁常見樹種 樹根被石屎覆蓋難以評估

鳳凰木的樹冠寬闊，必須有大板根支撐。蘇國賢表示，如果種植空間不足以讓鳳凰木根部生長，便屬一個不適合的生長環境。據觀察，福至路其他的鳳凰木未見有嚴重的結構問題，但這些被石屎「圈養」的樹，多難以評估其健康狀況，因為其根部幾乎完全被石屎覆蓋，故只能用儀器探測。蘇國賢指，鳳凰木為本港路旁常見的樹種，而過往亦曾經發生與今次事件相近的倒塌情況，當倒塌傷害的目標有可能是途人，便應對路旁的樹作更深入的檢查。

福至路共有九棵大樹，全數被石屎圈圍住，其中三棵是鳳凰木。（邵沛琳攝）

政府無權要求定期檢驗 大樹健康時被忽略

由於福至路是私人路段，除非有人投訴，政府無權要求業主定期為樹木進行檢查。蘇國賢呼籲業主及物業管理者留意剩下的其他九棵大樹健康，做足風險評估；又質疑現時政府所用的勸喻式做法無法避免類似事件，政府應檢討現行相關法例，是否應勒令物業擁有者定期檢驗，關注過往被忽略的樹木問題。

鳳凰木的樹冠闊，需要大板根支撐，狹窄而無法供其生根的環境不適合種植鳳凰木。（邵沛琳攝）