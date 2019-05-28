【易行城市】深水埗列試點　區議員指地面問題多　倡建地下街代替

政府2017年提出「香港好．易行」概念，以提升香港的整體行人易行度，而深水埗就是「易行城市」的試點之一，提出包括了在部分路段限制行車速度，以及設立數條走廊，擴闊附近行人路及過路處。當區區議員就表示，地面的配套不足，本已不利行人，若推行易行城市，又再增加區外人流湧入，將會令路面問題惡化，故倡議地下通道代替。

深水埗列易行城市試點 車速每小時30公里成焦點

運輸署向深水埗區議會提交文件，交代有關深水埗作為「易行城市」試點的行人規劃方案。當局打算在深水埗的太子道西、大埔道、興華街及至海濱為界，作為試點範圍，設立市集街區，在該區試行每小時30公里低速限制區、優化市集街區內部份路口的設計和擴闊行人專用區及悠閒式街道的範圍；設南昌綠色走廊、通州綠色走廊、南北連接走廊、東西連接走廊，並透過提供行人標示和改善南北走廊與海濱連接。

運輸署選定深水埗為易行城市試點，並提出8大建議，當中包括試行每小時30公里低速限制區。（區議會文件）

路面配套不足 憂未能配合易行城市

深水埗富昌區議員梁文廣就表示，其選區塞車問題暫時不算嚴重，因該處有幾個燈位，車速本身不高，所以就算減速對道路的影響不大。反而路面配套就稍為不足，或未能配合易行城市，「東京街好多路都是無瓦遮頭，行人路上亦有地盤，欽州街亦有很多居民，如果鼓勵行路，叫他們不搭小巴怎樣出市區呢？」

運輸署建議，市集街區內的路段試行每小時30公里低速限制區。（資料圖片）

計劃易引外人走入民居 倡地下通道代替

梁文廣認為，欽州街海邊批發市場向港鐵站也有很多人流，同時又有露宿者黑點，該區又有不少民居，吸引外來入區步行之後，或會引延其他社區問題，「如果推行易行城市，引入了更多外來人，該處又很多純住宅地區，少不免有外來人入邨的情況，屋邨又夠不夠指示呢？難免會有外來人像盲頭烏蠅在邨內走來走去。」

梁文廣認為，基於路面上的配套和現存問題，同時貿貿然在地面辦走廊難以推動當區發展，故認為如不解決問題就推行易行城市並不可行，他反而建議在地底增強接駁，例如是增建有蓋行人通道和通風走廊。

李鄭屋區議員江貴生就表示，南昌街至欽州街一段要限車速令人感到憂慮，他解釋該處本來已經塞車，亦有很多巴士行經此處，再推限速或會塞上加塞，「限速30唔係話唔好，但會唔會車龍倒灌返出太子都唔知。」他補充，平時繁忙時間也要用到5至10分鐘才能駛過這條路，「我冇（正式）計過，但唔易（駛過）。」