【九龍罷市地圖】玩具店再罷市　前社工店主：有商舖舖租貴無響應

立法會明日(12日)恢復二讀《逃犯條例》修例，港九新界各區小店明天均有罷市行動，表明「反修例」立場。有油麻地玩具店在周日的反對《逃犯條例》修例遊行期間停業一日後，明天再響應罷市行動，曾為註冊社工的負責人直言，政府指社會的聲音兩極化，是因其長久以來漠視反對聲音。

繼6月9日大遊行當日罷市後，油麻地現時點商場的玩具店「古迦玩具」再表明因反政府決定繼續《逃犯條例》修訂草案二讀，而決定明日再罷市一日，直道「香港唔好我都冇心機做」。店主Eason指，自己6月9日曾親身上街出席遊行，惟遊行過後政府發表的聲明令他感到難受：「在其他地方，百萬人上街是可以推翻一個政權。」然而，上周日103萬人上街抗議後，政府仍不聽市民意見，更指社會聲音兩極化，令他更感憤怒。

本來是註冊社工的Eason，以過往和學生相處的經驗作例子，「一班學生也有不同聲音，會變得兩極化，是因有人一直向你說一件事，但你充耳不聞。」說完，他反問：「到底現在是誰令聲音兩極化？」雖然特首林鄭月娥稱，條例通過以後會保障人權，但Eason對此感到懷疑：「中英聯合聲明你都不理，我不信政府會守這個承諾。」正因店舖員工和他的立場一致，故決定明天再罷市一日。

位於油麻地現時點商場的玩具店「古迦玩具」發文指，明日將再響應罷市行動。(古迦玩具Facebook)

6月9日遊行後，Eason亦留意到玩具界多了同行響應明天的罷市行動：「我覺得整個商場中的人，想法都大約一致，只是有些商舖的舖租較貴，無法響應罷市。」雖然有人認為即使有行業要就此發聲，也不應是玩具界，但他認為這件事總要有人帶頭做，因見店舖的Facebook專頁有逾萬人關注，他亦希望以自己的影響力，令大眾了解一下事件。

如條例得以實施，Eason直言過後也不知道可以怎樣做，但指「香港咩都有可能」，現時尚未對未來灰心，亦不應當6月12日只是為期一日的抗爭，如明日過後，社會上再出現抗爭行動，他亦會盡力配合。

根據網上整理名單，在九龍區暫有421間店舖宣佈罷市或停工，記者經不同店舖官方Facebook專頁查證，太子文青蒲點「神經餵飼」、旺角菲林相機店 SHOWA Film & Camera 亦宣佈612停業一天，當中包括由宗教團體開辦的長沙灣「小息書店」。一直有舉辦不同活動及展覽的文化空間「合舍 Form Society」、國際關係學者沈旭暉有份投資的文化深度遊公司GLO TRAVEL亦會停業一天。

不只是小店，「鷹君第三代」、逸東酒店總裁羅寶璘一向參與不少社會行動，其旗下酒店亦於Facebook公開帖文指：「為了尊重各位員工的政治立場，我們不反對員工們就逃犯條例修例參與6月12日於金鐘添馬公園的聚會，並支持各員工以自己的方式發聲來愛護香港。因此，我們的服務或會受到有限度的影響，請各位見諒。」