【電車115周年】阮大勇之子畫電車作記錄　留住電車不被時代淘汰

電車在香港行駛了115年，在不少人的心目中，電車早已經是香港的標誌。自小喜愛繪畫的園境師阮繼增Jimmy也是一名電車迷，但他卻不像其他人一樣追車拍照，而是用自己專長記錄電車。2016年開始，Jimmy就開始畫電車，創作出不同的電車車身廣告，然後將它繪畫出來，C朗拿度、李小龍和張國榮名人在他筆下栩栩如生，活現於電車上。畫每幅畫需時極長，但他仍堅持到今日，為的就是做一個香港的電車記錄，「舊的電車開始被淘汰，於是便開始做一些另類的記錄。」香港電車將會於7月踏入115周年，Jimmy亦會在7月1日至31日假新蒲崗一間咖啡店舉行電車畫作展覽，寓意電車駛出港島。

從雨傘認識「倒叮」 迷戀電車天天打卡

園境師Jimmy在大學開始才搭電車，但坦言自己當時並非一個「車迷」。2014年的雨傘運動中，港島銅鑼灣一帶被示威者佔領，將電車路分開兩段，電車不能在總站調頭。那年一日他坐在電車上，當電車駛近佔領區時，司機將電車轉至旁邊的路軌回頭。他覺得這種「倒叮」十分特別，並在這天才知道電車不如一般路軌行駛的交通工具，無須限定走在被規劃的路線上行走，而可以轉線，不是那麼的公式化。「當時不知道場運動會搞幾耐，所以就衝出去影，差不多天天都影，看看電車師父如何由一條路軌轉去另一條路軌。」就在那時他便成為一個電車迷。

Jimmy因見證「倒叮」而愛上電車。（廖俊升攝）

舊車被淘汰 畫電車願做時代見證

2016年，電車公司和一個啤酒品牌合辦了一場活動，租用了一架78號電車改裝成酒吧，逢周末晚上舉行派對活動，如欲乘搭這架特別版電車，必須先買啤酒再抽獎，電車迷Jimmy就搭了三次。「玩了三次，三次都坐到車，不過我不是想飲酒，而是想入去影相。」在那一架78號電車上，有一張電車紙牌，但他覺得那張紙牌設計不太好看，於是自己也畫了一架。畫了一幅78號電車畫之後，他再帶自己的設計到電車派對上，車上的人紛紛拿著他的電車畫「打卡」，「覺得這些回應很具鼓勵性！」Jimmy說。自此之後，他就醉心繪畫電車畫，當作一種時代見證，「之前知道有些舊電車開始被淘汰，於是便覺得要開始做一些記錄。」

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Jimmy跑上電車表現活躍，友善的司機讓他坐在車頭拍照，令他相當興奮。（廖俊升攝）

曾奪李小龍故居設計獎 喜歡畫畫因有海報師父親

Jimmy的父親正正是香港電影海報設計師阮大勇，他說，自己從幼稚園開始就學畫畫，到中學畫素描寫實畫，他笑言畫畫的興趣或是遺傳自父親，「爸爸是畫畫的，但他不喜歡畫交通工具，對他來說這太麻煩。他喜歡畫人像，較卡通和有趣味。我畫的比較複雜，又要拉線，上色也十分浪費時間。」父親為海報師，Jimmy又非常喜歡畫畫，但他並沒有發展藝術事業，反而到在大學修讀建築，後來輾轉成為園境師。他也直言，建築設計與他想像中的藝術差別太大，「就算做建築設計也是做工業繪圖拉線，我都覺得悶。」2009年他就在工餘時間參加了李小龍故居概念設計比賽，並且贏得了冠軍，不過他說，這也並不是藝術，「畫一些好工整的畫，雖然都靚，但我不會覺得這是藝術，而是建築設計。」

為電車做不一樣的記錄

很多電車愛好者也有一腔熱血，樂於追車和拍照，甚至有人不眠不休追趕一些半夜出動的電車。而Jimmy就結合了自己所長，將電車結合藝術，用自己的想像力為電車裝身，畫下一幅幅電車畫。Jimmy說，有些人喜歡為電車拍照作記錄，而他就會用電車車身作為模板，再畫上一幅幅畫作。到今天他總共畫了約三十幅作品，然而作為全職的園境師，要用到工餘的時間去創作，故要花上很多時間，「畫一幅最短也要幾天」，不過他仍感到開心。

7月1日至31日， Jimmy將會九龍新蒲崗Mikiki商場Alba Café展出他的電車畫，期望電車能夠衝出港島，以畫代替實物，將一架架電車在九龍呈現出來。