【綠色屋苑】麗港城街坊招環保義工　發起人盼屋苑成環保先鋒

麗港城是觀塘區大型私人屋苑，有近三萬居民，當中有街坊數年前開始自發做回收，每星期定時在屋苑外擺站進行環保活動。近日他們得到管理公司批准，「成功爭取」在屋苑內張貼通告，可以在屋苑內招募義工，形容是走出環保教育和真正分類回收的第一步。他們希望，未來會有更多屋苑加入行列。

香港很多屋苑都放有回收三色箱。(呂諾君攝)

香港很多屋苑都放有三色箱，但回收工作並非這樣簡單。以塑膠為例，其實還要按不同種類，細分做一至七號膠。 由一班街坊組成的「綠惜麗港」，平日除了向街坊收集可回收膠樽等物件，也有進行不同活動。組織召集人、麗港城地區發展主任李煒林指，他們逢星期六都會在屋苑外擺站，但以屋苑如此多的人口來說，回收量未算多，「成個屋苑有38座，但最高峰我哋都係收得30幾袋。」他表示，會自發做回收的私人屋苑不算很多，希望麗港城能成為少數的「先鋒」之一。

李表示，每星期進行環保回收活動，雖然遇過區內人士的阻撓和冷言冷語，但令他們滿足和窩心的事也不少。曾有父母帶同兒子到場做分類回收，本以為兒子從未來過，父母需花時間教導，但最後兒子比父母做得更好，「原來個仔話學校有教，但就從來冇試過做，冇得學以致用。到落手做嘅時候，習慣咗就做得好好。」雖然說他們的目標，是向新一代灌輸環保意識，但環保也不只是年青人專利，「其中有個駝背婆婆，最初都問我哋做緊乜，解釋咗之後，現時佢每個星期都會攞啲膠落嚟洗乾淨晒畀我哋，仲識話返個仔用好多外賣盒！」

今次「綠惜麗港」與基督少年軍合作，正式在屋苑招募義工，壯大義工團隊，並在未來有一連串的活動和工作坊讓居民參與。李煒林指，十分感謝管理公司和基督少年軍，令這件事得以實現。除此之外，他們亦透露七月份將有個神秘的環保設施落戶，屆時希望居民能一同關注。