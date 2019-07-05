【派物資】派特朗普廁所刷捱批　荃灣區議員林琳：只是開玩笑

不少區議員都會以小禮物回饋區內街坊，惟近日有荃灣區區議員購入美國總統特朗普造型的廁所刷贈予街坊，並將之命名為「美帝民主攪屎棍」，引來批評。她回應指，送廁所刷活動只是開玩笑，認為部分香港人過份緊張。

荃灣區區議員林琳早前於社交平台上載片段，表示買下了100支以美國總統特朗普造型設計的廁所刷，打算將之贈予街坊，更將之命名為「美帝民主攪屎棍」，更在片中就其命名作出解釋：「相信大家有看香港媒體、新聞的話，會明白我在說甚麼。」

荃灣區區議員林琳早前於買下了100支以美國總統特朗普造型廁所刷贈予街坊，更將之命名為「美帝民主攪屎棍」。(林琳Facebook截圖)

「因為平時我也會派『無聊嘢』，而我又不想派月餅。」林琳指有關廁所刷為「潮物」，早於幾個月前已有街坊在通訊群組中討論，更有不少人表示想要，故她發現淘寶有相關產品發售，便買下來贈予街坊，並於昨日(7月4日)開始為街坊登記：「七一當日發生這樣的大事，7月4日又是美國國慶，就打算『賀一賀佢』。」至昨日下午時份，她在社交平台上指，有關登記經已完成。

林琳指有關廁所刷為「潮物」，不少街坊都表示想要，故她發現淘寶有相關產品發售，便買下來贈予街坊。(淘寶截圖)

不過，林琳的做法惹來大量市民批評，認為此是低級趣味，更指她「抽水抽着火水」，甚至指她的做法會影響到中美關係，對此她回應說：「搞Gag(開玩笑)而已，不用太認真。如所有事都要和中國扯上關係，我也控制不了。」她又指，美國有不少不支持特朗普的人都會製作、購買相關產品，認為部分香港人過份緊張，「我的身份只是區議員，又不是林鄭，怎可能因為這樣就毀了中美關係？」