【對抗蛇齋餅糭】大埔社區組織設街站　街坊免費領取轉贈物品

近日，有大埔社區組織在街站上擺出多種物品供街坊免費領取，據了解，街站逢星期日在大埔大明里廣場旁、大埔綜合大樓前、大埔墟港鐵站A2出口和大埔太和橋等地，其中一地設立。轉贈物品皆以生活用品為主，如飾品、文具、工具和不同類型的書本。

街站有多種日常用品，如飾品、文具、工具和書本供市民免費拿取

轉贈和漂書活動宣傳海報（資料來源：林名溢 Lam Ming Yat專頁）

在「大埔社區網絡」社區主任林名溢的專頁可見，有關物品轉贈和漂書活動早在2017年開始，其宣傳海報指歡迎捐贈家中多餘物品，減少浪費、促進街坊互助。他們會把收集到的物品供街坊免費索取，轉贈物類型眾多，包括家電、傢俬、擺設、日常品，且新舊不拘。組織不會收集較大型、過重和涉及衛生問題的物品，例如食物和二手衣物。

漂書活動則收集書本，種類不拘，惟不接受教科書、簡體字書和宗教書籍。街坊可在街站免費取得圖書，也可以決定拿回家收藏、轉贈或交還書籍，留給下一位街坊閱讀。物品轉贈和漂書活動會在街站進行，旨在讓任何有需要人士免費領取。

街站擺放了不同街坊出讓的物品。

不同類型的書籍整齊放在行李箱裏。

記者向林名溢查詢，惟對方表示要先和團隊溝通，暫時不接受任何訪問。「大埔社區網絡」在2017年初創立，是以關注民生、服務大埔居民為主的地區組織。