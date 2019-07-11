【梁凌杰告別禮．持續更新】父母感謝熱心港人　百人冒雨排隊悼念

反《逃犯條例》修訂的示威者「黃衣人」梁凌杰上月在金鐘太古廣場平台掛上「反送中」示威標語後墮樓身亡，其設靈及舉行追思儀式於今日（11日）在香港殯儀館舉行，靈堂不設公眾弔唁，治喪委員會在鄰近香港殯儀館的渣華道遊樂場另設公眾告別禮。今日下午兩時半，悼念區有數十名市民穿著黑衣陸續前來弔唁，有人自攜鮮花，現場亦有向日葵派發。 攝影：黃偉民、廖俊升

【18:24】過百人冒雨排隊

有逾百人正在球場外冒雨排隊，等候進入告球場內的別禮，為弔唁冊寫上心意。現時隊頭為球場海澤街入口，隊尾則於英皇道行人天橋。

【17:35】陳淑莊抱病現身悼念 寄語港人Be Strong

立法會議員朱凱廸、陳志全（慢必）、區諾軒等人先後到場，其中抱病的陳淑莊持柺杖到場獻花、鞠躬致哀，又到靈堂與梁凌杰父母交談。她未有透露交談內容，但表示對方主動關心她的病情，對此感抱歉。 受腦瘤困擾、已做切除手術並接受電療的陳淑莊微微側頭回答記者提問，她表示身體狀況已回復穩定，但目前雙眼看到的影像會重疊，頭打側時，視線才會較為正常，又指水平線以下的影像都未能看清。

身體抱恙仍堅持到場，她解釋，反修例運動已失去四位年青人，而梁凌杰是首位離世的示威者，對此感到惋惜，應到場以示尊重，「點都要嚟，可能只係鞠一個躬，都係最基本尊重。但可惜政府到𠵱家都冇好正式回覆，幾日前林鄭月娥更將DSE（放榜）結果同四條人命拉埋一齊講，真係好取巧狡猾。」她希望死者父母能夠平安，香港人能夠加油堅強，「Be Strong、鬥命長。」

身體抱恙仍堅持到場，她解釋，反修例運動已失去四位年青人，而梁凌杰是首位離世的示威者，對此感到惋惜，應到場以示尊重。

她表示，當看到有關反修例運動的短片後，情緒較為激動，視力會受影響變差，目前只敢看文字新聞，及勤做健身抒發情緒。受緩刑影響，她表示只能參與已申請不反對通知書的集會遊行，對未能全力落場感遺憾。 對於各區出現「連儂牆」，更有人自發守護，陳淑莊表示感動，又指港人已進化，「我哋悲過，憤怒過，但𠵱家搵到第二個方法呼籲大家關心呢個地方，覺得大家好厲害，可以話苦中作樂。」

佔中九子案被告之一陳淑莊早前被裁定「煽惑他人犯公眾妨擾」和「煽惑他人煽惑公眾妨擾」兩罪罪成，被判囚8個月，緩刑兩年。七月初，她指已就上述定罪提出上訴。

【17：15】現場下起驟雨

前來悼念的市民手持雨傘，繼續鞠躬獻花。幾位治喪委員會義工及市民冒雨在球場對出馬路設置路祭。他們在燈柱貼上由朋友親手畫的「黃衣人」圖像及「林鄭殺港 黑警冷血」字句，並以膠紙覆蓋，並在燈柱下方放置香爐及香燭，及一把黃雨傘。他們表示，所有香燭、火機、飲料等物資，均由市民自發購買送到現場。

他們指，由於靈堂不設公眾憑弔，加上市民悼念的球場屬於康文署場地，不能燃點香燭，故在此設路祭，讓市民可以上香。他們預計路祭至晚上十時，剩餘物資會交還市民。另外，有貼上「梁凌杰浩氣長存」、「林鄭月『蛾』償還血債」標語的車輛環繞渣華道遊樂場及香港殯儀館行駛，期間車輛重複進行聲音廣播，內容指控特首林鄭月娥指使警方向市民開槍及施放催淚彈，要求向林鄭月娥追究法律責任等。期間附近有少量警察巡邏。

【17:10】下午約四時半，聖詩班領唱三次Sing hallelujah to the Lord，隨後進行三鞠躬禮，近百人到台前獻花、默哀和鞠躬。儀式完結後，詩班再領唱We shall overcome，接著人們陸續離去，部分人在離場時高呼「香港人加油」。

公眾齊唱聖詩Sing hallelujah to the Lord，並向主台再三鞠躬。（廖俊升攝）

【16:23】何韻詩到場悼念：抗爭如跑馬拉松

何韻詩一身黑衣，戴上墨鏡到場為死者梁凌杰悼念，她其後表示，抗爭如跑馬拉松，不需對自己太苛刻，「這是一個長遠的抗爭，當感到想放棄的時候，要想我們正在做一件世界上沒有人做的事，我們對抗的是一個霸凌的政權。當大家覺得好像做許多事都沒有效果、感到徒然時，其實並不是那樣，我們見到政府有退一步。」

何韻詩到場悼念，提及反修例運動是長期抗爭。（陳浩然攝）

【15:49】告別禮現場設弔唁冊 市民留言：我們會加油

下午二時正，渣華道遊樂場開放供大眾參與梁凌杰的公眾告別禮。現場設有弔唁冊，讓市民留下悼念字句，有市民寫上「RIP我們會加油」、「英魂不朽 浩氣長存」及「願你看見香港的藍天」等句子。有義工在場派發白絲帶及小冊子，球場後方的大台寫上「永遠懷念」字眼，市民可在台前放下鮮花鞠躬致意；現場所見，台前已擺滿向日葵及白花。悼念儀式每15分鐘進行一次，期間會向死者默哀一分鐘，儀式將不斷持續至晚上十時為止。

市民在台前放下鮮花鞠躬致意。

+ 4 + 3 + 2

治喪委員會義工司儀向悼念人士轉達梁凌杰父母的說話，其父母表示感謝社會各界各位熱心、善良香港人，又指各名香港人，包括兒子在內，都希望香港能變得更好，讓每人都能安居樂業、自由發聲。梁凌杰父母又稱，每一位勇敢地走上街頭的市民都深愛香港，年青人應好好活下去，才能為香港不公不義之事繼續發聲。

參與悼念市民：化悲憤為力量

下午兩時多，66歲黃伯伯一人前來悼念，他拿著寶礦力飲料及煙斗，襟前掛上天使鎖匙扣。 6月15日，黃伯伯看到梁凌杰輕生新聞時感觸落淚，今日他特意從屯門家中出發，先到金鐘慰問絕食抗爭者，下午再前來鰂魚涌香港殯儀館悼念。黃伯伯指，自己過去曾積極參與社會運動，如1970年代中文合法化運動、保釣行動、1989年支援天安門學生的遊行，以及後來2003年遊行和是次反修例運動，「過去三十年一直在抗爭路上，不論年紀出一分力。」

他對有人相繼以輕生向政府表達訴求感不值，但又認為既然人已逝，就不應再繼續悲傷，反而應盡快平復心情，化悲憤為力量，關心身邊朋友，「革命路漫長，應齊心合力，等待光明來臨。」他指特首宣布《逃犯條例》修訂已暫緩及「壽終正寢」 ，代表運動已下一城，寄語香港人繼續走下去。

66歲黃伯伯一人前來悼念。

由1988年爭取立法局直選起，另一位市民林先生已一直參與社會運動。今年四月，他開始關注反修例運動，並坦言看見有人願為香港而犧牲，死者應受到尊重，「既然有人係願意咁做，我覺得係值得尊重。」林先生帶同六歲的兒子來到告別禮，預計晚上會與朋友再到場。他說兒子也有了解反修例運動的發展，也知道有人為香港犧牲，並形容梁凌志和復仇者聯盟中的Iron Man一樣為正義犧牲，「佢（兒子）好鍾意Iron Man，香港𠵱家都有復仇戰士。」

林先生帶同六歲的兒子來到告別禮，預計晚上會與朋友再到場。

茶餐廳東主自資買2000朵向日葵悼念

在悼念現場，義工向市民派發向日葵，代替白花致哀。這批二千枝的向日葵，由茶餐廳東主Cat姐自資向新田信芯園花農梁日信（信哥）購買。信哥以成本價售出，親手收割，今早送到場，由Cat姐在場派發向日葵。

Cat姐與輕生者梁凌杰並不相識，她認為向日葵代表希望與陽光，期望借此表達港人不會放棄，充滿希望的信息。她又指，過去6月見證了先後有一百萬及二百萬人上街遊行，但政府卻未有回應訴求，希望透過派發向日葵為年青人打打氣，彼此堅持下去，她又對未來的路感到樂觀，「因為年青人是我們的未來。」

Cat姐說，死者父母對以向日葵取代白花悼念，反應正面。她未有透露出資金額，認為金額多少不是最重要，「香港是我們的，支持我們，不是為了甚麼，自己支持自己家園。」

茶餐廳東主Cat姐自資向新田信芯園花農梁日信（信哥）購買2000朵向日葵在公眾告別禮上向市民派發。

6月16日200萬人上街遊行前一日，梁凌杰身穿寫上「林鄭殺港、黑警冷血」的黃色雨衣，於下午4時左右，在金鐘太古廣場平台外牆掛上「反送中」、「林鄭下台」及「Help Hong Kong」等橫額標語，抗議政府遲遲不撒回修訂草案。直至晚上，他從高處墮下，經搶救後證實不治，現場警員發現有兩封遺書，內容包括向家人交代身後事，以及闡述反修例等訴求。翌日早上，有大批市民身穿黑衣到太古廣場門外獻白花悼念致意。