【土地問題】美孚農墟空地一周只用幾個鐘 居民促開放作休憩地

香港的人口密度高，日常生活已十分擠逼，休憩空間亦是嚴重不足，但有不少橋底空間，其實仍未被好好善用。有美孚居民指，美孚新邨近街市旁邊的天橋下有兩塊空地長期被圍封，其中一處被劃作農墟，但每星期只開放數小時，其餘時間均沒有用途，淪為「養老鼠」之地。區議員指出，該處被劃作農墟已是十年前的事，而有關位置為居民出入的中心地帶，希望政府未來能檢討空地用途，以切合居民需要。

美孚葵涌道高架道路底部，平日是居民前往乘車的必經之路，每逢假日有大量外傭聚集休息，過去也曾經舉辦「漂書樹」等的活動。但這個居民有共識地稱作「橋底」的空間，中間卻有兩塊空地被鐵絲網圍起。有居民指，其中一處其實是讓本地農夫售賣農作物的農墟，但只在周日才會開放數小時，平日則被鎖上不可進入，而另一邊的用地，更是圍封多年沒有用途。

居民希望，橋底的空地可以開放並改成休憩廣場。(呂諾君攝)

他們表示，平日橋底有不少活動，日前正舉辦過讓中學生在地上塗鴉的藝術創作，由於每幅的規模不少，所以空間不太足夠，惟上述兩塊空地卻形同荒廢，更有市民見到有老鼠出沒。他們希望，可以拆除空地周邊的鐵絲網，並將空地改成一個全面開放的休憩廣場，而屆時農墟仍可在廣場內擺賣運作，不需如現時一樣封閉圍起。

深水埗區區議員張永森指，以上用地過去本來有籃球場和滾軸溜冰場，但其後荔枝角公園落成啟用，場地搬入公園，而地政署因應其他部門意見，認為該處空氣質素不適宜進行動態活動，因此將空地規劃成為農墟。他表示，不少居民對現時農墟的運作方式有意見，認為空間可以應用得更加有效，「一個禮拜用得幾個鐘，只係做農墟，地方唔係真係好多人可以用得著，但如果開放唔好圍住，就大家都有得用。」張建議，地政署可以適時檢討空地用途並作出改變，以達至「雙贏」局面。