【大埔荒土】「三不管」空地　無數路人跌倒　耗資900萬改建公園

大埔中心附近一帶近一千平方米的空地多年來為「三不管」地帶，有大埔區議員指，過去30多年，上址經常出現凹凸不平、燈光不足情況，但沒有政府部門管理及維修該空地，市民路過不時會因損壞的設施受傷，影響附近居民安全。自2013年起，大埔區議會通過將有關空地改建為公園，並在公園落成後交由康文署管理。新的公園將加設照明、長者康體及兒童遊樂設施，改建工程預計明年3月竣工。 攝影：胡綽琳

安邦路近大埔中心第10、19座旁的空地約1,300平方米，目前正由民政署委託的承辦商進行改善工程。公園改建後總面積達1,357平方米。工程將重新鋪設地磚，並新設無障礙通道、照明設施、兒童遊樂及長者健體設施如卵石徑等，預計工程最快於明年3月竣工。

部門卸膊成「三不管」地帶

上述空地燈光昏暗，而且多年來為「三不管」地帶。區鎮樺指，大埔區內有約十個同類「三不管」地方，他解釋，大埔剛剛發展成新市鎮時，政府部門之間缺乏溝通及完善的地區規劃，導致每當有地方出現損壞，需要維修時，均沒有部門會承擔維修責任，要多番轉介才有部門負責維修。不少市民在長時間的行政過程中，經常會因照明、路面狀況欠佳而不慎跌倒。他以上址空地為例說：「最常見的如有地磚爛了，要搵政府部門修理，問地政署他說不屬部門管理；要求路政新增街燈，他又說非其管理範圍，只能在外圍加燈。如果有市民在空地上最後出了意外，由誰負責？」

安邦路近大埔中心第10、19座旁的空地約1,300平方米，目前正由民政署委託的承辦商進行改善工程。

工程由計劃到實施花6年

自2013年起，區鎮樺聯同區內幾位區議員倡議改善該處空地設施，並決定將上址空地正式更名為「大埔中休憩處」。經過政府各部門的評估、前期規劃至招標工程完成後，工程正式於今年五月展開，計劃前後耗了六年時間，區鎮樺解釋，過去的工作耗時整理各部門的相關工作，亦曾要聯同渠務署、建築署、路政署及康文署共同到實地視察，過程相當耗時，他批評有關程序亦拖延了工程進度，「試過有條渠務署的雨水渠在公園地底，建築署及渠務署就渠道維修責任及程序有所分歧，最後經多番視察才釐清相關責任。」

區議員：工程利多於弊

計劃中落實公園落成後將交由康文署管理，改善工程已獲區議會通過撥款，預計耗資9.2百萬元。區鎮樺坦言公園造價昂貴，不過認為成果利多於弊，「我們都有權衡過輕重，當中顧問公司的費用佔了一大比重，除此之外，若深究每樣的細節費用其實價錢合宜，因為整個翻新好大規模，需要重新鋪過電線及地磚。」他補充，日後若再維修，亦可節省了部門間互相溝通的龐大行政費用。