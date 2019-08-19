【社區義教】修補撕裂　「油塘仔女」補習班　改善社區人際關係

近日社會紛爭不斷，以致社區內人與人之間也有不少磨擦，即使小朋友也會感受到社會氣氛變得沉重。適逢暑假，一班在油塘居住多年的年輕人，本月發起了「油塘仔女社區補習班」，他們每周六定時開班，免費指導小朋友功課之餘，亦以遊戲方式，灌輸品德教育和人與人之間的相處之道。這班年輕人希望透過補習班，能更貼地改善社區和人際間的關係。

不論政治立場 盼為社區出力



走進油塘社區中心的會議室，見到一班小朋友早已十分雀躍，急不及待要開始上課。數名20來歲的年輕人，是今天的課堂導師，Tammy亦是其中之一。據Tammy指，整個補習班的團隊有近20人，全是來自油塘區的年青一輩，「見到社會近日發生嘅狀況，社區內好多紛爭，不論政治立場如何，作為呢個區嘅一份子，我哋會諗：除咗去遊行整連儂牆、日日講政治之外，仲有冇咩方法可以真係幫到個社區？」

Tammy指，課程的做法和定位是希望在小朋友身上「播一粒種子」。(呂諾君攝)

導師來自各行各業 盼能帶出正能量



Tammy表示，導師們本來互不相識，但因常在Facebook上的地區專頁互動而漸漸熟絡，他們各有不同專業，包括廣告業、公關、IT業、教師、社工等等。近日社會屢有衝突，他們發現小朋友雖然不太了解，但也會感受到大人的負面情緒，因此他們開始在網上討論，希望能有方法帶出正能量。因油塘區有不少基層家庭，於是由六月開始，他們進行多次會議，由零開始籌備以小學生和初中生為目標的免費補習班，冀讓小朋友以不同方式渡過暑假。

特別設計和製作的手冊，導師會根據小朋友的不同表現評分。(呂諾君攝)

為港孩播種 透過遊戲學懂同理心



相比一般的補習班，「油塘仔女」除了為學生處理功課問題，也會在互動時段灌輸德育倫理、公民教育等知識，或者教導小朋友管理自身情緒、學習如何尊重別人等等，「我哋會諗，除咗做功課，呢個班仲有啲咩係小朋友可以拎得走嘅？」Tammy指，課程的做法和定位是希望在小朋友身上「播一粒種子」，而他們特別為這個補習班設計手冊，導師會在每節課根據小朋友的表現評分，但準則並非基於成績或分數，但就要學生做出有禮貌、主動幫助別人等行為。他們會透過不同遊戲教導小朋友要有同理心，「譬如係每個小朋友派一個呼拉圈，叫佢哋向人哋個呼拉圈扔垃圾，之後會問返佢哋收到垃圾時有咩感受，希望令佢哋可以設身處地去做每個決定。」

每周六定時開班，除了教小朋友功課，亦有以遊戲方式，教授一些品德教育和與人相處之道。(受訪者提供)

活動純粹自發 學生愛上補習班

十多名的學生之中，部分是有特殊學習需要的小朋友，也有是新移民家庭，Tammy表示，早前他們特意擺街站招募學生，並沒有作出篩選，現時導師可以做到小班教學甚至一對一的輔導。「上咗三堂之後，發現原來啲小朋友比我地想像更成熟......有小朋友同家長開始話唔捨得，老實講，邊有小朋友鍾意補習，點知真係會有！」而近日反修例風波引起爭議，起初他們的教學理念和目的也有被街坊質疑，但經過數節課堂，反而有家長為他們發聲，更希望他們繼續辦下去。

「眼見政府教育體制愈退愈差，我哋想提供一個好啲嘅學習環境畀下一代，今次彈性編排活動，小朋友同家長都好鍾意。」Tammy坦言，今次活動純粹自發，只因一班導師的「根」在油塘，想出一分力服務社區。現時補習班屬試驗性質，將視乎反應再看開學後是否繼續，而該區人口老化，團隊日後也會想看如何可以服務到社區的其他階層。