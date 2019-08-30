【將軍澳制水】水務工程污染　將軍澳廣場住戶「三日無水沖涼」

繼早前將軍澳中心爆出受水務署水管改善工程導致食水受污染，將軍澳廣場亦同樣遭殃。有多名住戶向《香港01》投訴指，該屋苑食水日前突然出現水黃和黑點，恢復正常食水供應時間一拖再拖，又苦訴已連續3日無食水供應，生活深受困擾，尤其對行動不便長者帶來不便。水務署更被指交代的停水原因與事實不符，署方今日才證實食水受其附近維修工程有關，並就事件致歉。

將軍澳廣場多名住戶向《香港01》投訴表示，該屋苑8月28日下午1時突然暫停食水供應，至今仍未恢復供水，水務署曾稱翌日凌晨12時將修復食水供應，惟時間一改再改，其間一直無交代斷水原因。

記者到場視察，將軍澳廣場門口有多部水車和水缸供應臨時食水，前來取水居民絡繹不絕。居民林先生大呻「取水很辛苦，要逐少省着用」。第一批入伙住戶李小姐表示，十多年來從未見屋苑出現斷水情況，又批評水務署的維修進度緩慢。她又提供屋苑通知的食水供應時間表指，「曾致電水務署恢復供水時間一拖再拖，由昨日拖到今日，今日又說不知何時才有供水。無了期等待真是很困擾，大家起碼一日擔十次水，行動不便人士和長者怎麼辦？為何一些支援方案都無？」

將軍澳廣場門口有多部水缸供應臨時食水。（王譯揚攝）

記者取得由（南豐物業管理）將軍澳廣場客戶服務中心昨日（8月29日）發出的通告，當中指其於多日前接獲住戶反映，單位食水變黃和有黑點，經了解後才獲悉疑與水務署在附近寶康路的一項工程有關，「惟事前沒有收到任何通知」。其工程部檢查各座水缸後，發現水缸底出現黑色物質，至8月28日早上與水務署溝通，並安排流動水車，和派員清洗全部20個水缸。

該中心指出，留意到水務署官方網頁曾指該屋苑停水原因為「用戶自行維修水管要求水務署閂水制」，與事實不符，亦引起了住戶對中心誤會和不滿。經向水務署方反映後，署方才更正原因為「緊急水管工程」，隨後再更正不同的停水原因。中心就此深表關注和不滿，認為署方就事件責無旁貸，令屋苑過萬名住戶深受影響，要求署方交代事故原因和防範措施。

水務署今於屋苑張貼通告解釋停水原因。（受訪者提供） 據了解，水務署今日才於屋苑張貼通告解釋停水原因。當中指，署方初步懷疑事故與8月27日一段位於寶康路與靈康路交界，直徑150毫米食水管的緊急維修工程有關，由於在調動供水網絡時，有部分水管底部的沉積物因而被沖入屋苑的供水系統。同日署方亦獲悉將軍澳廣場食水水質出現異常報告，已隨即跟進和沖洗供水喉管，並於翌日安排3部水車和4個水缸作臨時食水供應。 至於署方官方網站顯示停水原因與事實不符的批評，署方是「內部溝通不足所致」，並事件深表遺憾和鄭重與管業處和居民致歉。署方又稱，為防止同類事件發生，署芳會作出檢討和改善，如任何人就事件要求索償，可提供財產損失證明，包括維修單據、相片和聯絡方式等，署方會就個案諮詢法律意見和跟進。 另署方回覆記者查詢時亦補充，署方在該屋苑附近的供水網絡收集食水樣本進行化驗，結果顯示食水水質安全，適合飲用。

另外，立法會議員林卓廷在網上表示，今日下午3時，其辦事處收到將軍澳廣場居民的求助，反映過去3天食水供應暫停，居民需要落街取水和缺水洗衣服和洗澡。其事後獲康文署同意，延長將軍澳運動場的開放時間至翌日凌晨1時，而明天的開放時間提早至早上6時，供更多有需要的人士使用。

今晚將軍澳運動場的開放時間延長至凌晨一時。（林卓廷fb專頁圖片）

同區附近的將軍澳中心食水早前亦受同類事件影響。該屋苑食水由4月初起疑因水務署水管改善工程導致水質變黃，甚至有單位的水錶及煤氣爐供水喉被沙石淤塞致停水。事隔超過一個月，將軍澳中心業主委員會貼出告示，指承辦商為表歉意，將向每戶派發140元超市禮券作水費資助，若住戶因事故致家電或瀘水器損壞，可保留憑據向承辦商索償。