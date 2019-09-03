街市過夜吸盡催淚煙　清潔工缺保護裝備　工會批欠保障

過去兩個月，反對逃犯條例修訂引發多場警民衝突。警方曾在楊屋道街市、港鐵站範圍施放催淚彈，事後負責清理環境的清潔工卻缺乏適當保護裝置，引起市民關注職業安全問題。清潔工人職工會今日到金鐘政府合署遞交請願信，表示有七成清潔工工作時聞到催淚煙氣味，三成人感到眼澀，兩成氣管不適，更有人皮膚痕癢。工會要求清潔公司向清潔工提供保護裝備之餘，並要求食環署新增指引，容許清潔工遇到緊急情況時可提前離開工作場所。

七成人曾在工作期間聞催淚煙

清潔工人職工會於8月在警方曾經放過催淚彈的區域，訪問了75名清潔工人曾否受催淚煙的影響。調查顯示，有超過七成清潔工人表示曾經在工作期間，曾聞到催淚煙氣味。另外，所有清潔工人在清潔受催淚煙污染過後的環境時，公司都不曾派發任何保護裝備。調查亦指，有三成受訪清潔工感到眼睛乾澀，兩成人感到氣管不適，當中有兩人的皮膚感到痕癢。

警方於8月25日，於荃灣楊屋道一帶發射多枚催淚彈驅散示威者。（資料圖片／李澤彤攝）

8月25日，警方曾在楊屋道街市施放大量催淚彈，有區議員翌日立即要求食環署派工人到街市加強清潔。清潔工人職工會總幹事胡美蓮擔心，清潔工人長期在缺乏保護裝備下，清潔被催淚煙污染過的環境，健康會受到威脅，「他們沒有保護，亦沒有口罩，只是用一般程序做清潔，若時間久了，會不會對人體有害？」

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵指，街道上的清潔工可以四處走動避過催淚氣體，但室內環境工作的清潔工人則飽受催淚煙影響。（黃文軒攝）

不敢離開工作場所 被逼吸入催淚煙

過去兩個月，警方在大型清場行動時曾發逾千枚催淚彈，受影響地區包括銅鑼灣、西營盤及黃大仙等。清潔工人職工會組織幹事梁芷茵指，街道上的清潔工可以四處走動避過催淚氣體，但室內環境工作的清潔工人則飽受催淚煙影響。

胡美蓮補充，曾接觸一位工友，其工作地點正正在警方放催淚彈範圍旁邊，事前曾有警察到場提醒他們及早離開，但工友不敢擅自離開工作崗位，故被逼留在公廁吸入催淚氣體；亦有工友甚至因港鐵封站或現場混亂，沒有交通工具離開現場，須在街市內過夜。

工會要求食環修訂指引

早前有清潔工被爆出不准離開工作崗位，連飯鐘時間要留在廁所內進食，惹人爭議。清潔工人職工會表示，不少清潔工的外判合約中規定，工人如自行停工會被視為擅離職守，甚至會被合理解僱而不獲賠償，食環署職員可向清潔承辦商發出「失責通知書」。因此，工會建議清潔工司應向清潔工提供N95口罩、手套等保護裝備，同時要求食環署須將近日警方的行動列為緊急情況，建議清潔公司應向工人提供清晰指引，如清潔工人遇上上述情況時，容許其盡快離開現場，並不當作擅離職守及扣減工資，「食環署應該事先就知道有示威行動，那會否可以事先通知清潔工人一些應變措施呢？」